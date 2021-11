Atroce féminicide à Tizi Ouzou : un individu brûle ses deux sœurs

L’encre n’a eu de cesse de couler ces derniers temps, pour relater des faits invraisemblables, dessiner des scènes de crimes abjectes et dénoncer les féminicides. Ce crime qui secoue la société de plus en plus, il s’agit cette fois-ci d’un double féminicide.

Alors que le frère est censée apporter la chaleur d’un amour pur à ses sœurs, un frère a donné une chaleur glacialement brûlante à ses deux sœurs à Tizi Ouzou. Dans la commune de Makouda, deux sœurs ont été brûlées dans leur chambre.

Les deux trentenaires ne s’attendaient pas à une telle fin de soirée, ni de vie. Un silence assourdissant a régné sur la région, avant d’être brisée par la voix de leur maman qui a pu prendre la fuite et crier de toutes ses forces pour que les voisins lui viennent en aide. Pendant ce temps, le frère a agressé une des sœurs et a enfermé les deux par la suite, il a allumé un feu donnant naissance à un incendie avec deux bouteilles à gaz.

Criminel odieux aux intentions inconnues

Après avoir confirmé la mort de ses deux sœurs, le meurtrier s’est livré à la police, et sa mère a été transférée en urgence à l’hôpital dans un état de choc grave. Les crimes de ce genre se multiplient, dont souvent l’auteur n’est autre qu’un proche, ce crime fait monter le nombre de féminicide commis en Algérie depuis le début de l’année 2021 à 47.

Tout crime est injustifiable, cependant, les voisins de la famille ont expliqué que ce dernier avait des troubles psychologiques.