Athmane Tartag reste en prison

Le ministère de la Défense nationale a informé, dans la soirée d’hier samedi, sur son portail électronique, que l’ex-patron du renseignement Bachir Tartag, restera en prison militaire.

« TARTAG Athmane sera maintenu en prison militaire à Blida, faisant l’objet de poursuites judiciaires devant la justice militaire « , a écrit le ministère de la défense dans son communiqué.

À noter que suite au pourvoi en cassation par la Cour suprême pour les chefs d’inculpation de « complot ayant pour but de porter atteinte à l’autorité du commandant d’une formation militaire » et « complot dans le but de changer le régime », la Cour d’appel militaire de Blida a prononcé samedi l’acquittement pour Mohamed Mediène, Athmane Tartag, Bouteflika Said et Louisa Hanoune.

Cependant, le MDN informé que « Said Boyteflika, le frère de l’ancien président déchu Abdelaziz Bouteflika, sera transféré à une prison civile, étant donné qu’il est poursuivi dans d’autres affaires devant le pole pénal économique et financier relevant de la Cour d’Alger ».

Tandis que, pour Mohamed Mediene (Toufik) et Louisa Hanoune, le MDN a affirmé qu’ils étaient en liberté.