Ath Yenni (Tizi-Ouzou) : report de la Fête du bijou à cause des incendies

Rendez-vous incontournable de la saison estivale à Tizi-Ouzou, la Fête du bijou d’Ath Yenni devait initialement se tenir cette année, du 27 juillet au 5 août.

Cependant, à cause des récents incendies qui ont ravagé plusieurs régions du pays et qui ont endeuillé toute l’Algérie, les organisateurs ont dû reporter l’événement à une date ultérieure, qu’ils n’ont pas encore fixée.

Le Comité communal des fêtes d’Ath Yenni (C. C. F.) a diffusé l’information dans la soirée de ce mercredi 26 juillet, à travers un communiqué officiel qu’il a publié sur la page Facebook de la Fête du bijou d’Ath Yenni.

Texte du communiqué du Comité communal des fêtes d’Ath Yenni

« Suite aux incendies et à la tragédie ayant touché plusieurs wilayas du pays, après concertation avec les membres du Comité communal des fêtes d’Ath Yenni (C. C. F.), la 17e édition de la Fête du bijou prévue initialement du 27/7/2023 au 5/8/2023 est reportée à une date ultérieure, qui vous sera communiquée selon l’évolution de la situation.

« La population d’Ath Yenni présente ses sincères condoléances aux familles des victimes de cette tragédie et demeure solidaire avec toutes les wilayas touchées. »

« Nous nous inclinons devant la mémoire des victimes, paix à leurs âmes. »

Ainsi, les habitués de cet événement culturel qui ne cesse de gagner en popularité devront prendre leur mal en patience, le temps que l’Algérie panse ses blessures…