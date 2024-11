Atelier clandestin de fabrication de compléments alimentaires prit en flagrant délit

Un atelier secret a été démantelé à Alger, dans la région de Saoula. Cette fabrique clandestine, spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires, de miels, d’huiles, de stimulants et d’autres produits destinés à la consommation humaine, travaillait illégalement et dans des conditions déplorables.

De plus, il a été constaté que cet atelier était dédié à la contrefaçon de produits nutritionnels de marques internationales. Sous le nom commercial » Royal « . Par ailleurs, cette petite usine étiquetait ses produits avec des autocollants falsifiés pour leur conférer une apparence légale.

Ce coup de filet spectaculaire de la gendarmerie nationale a eu lieu aujourd’hui, le 18 novembre 2024. Lors de l’intervention, la brigade a saisi plus de 2 milliards de centimes de marchandises. Dont des produits falsifiés et du matériel de production utilisés dans des conditions d’hygiène douteuses.

Cette intervention spectaculaire a été le fruit de longues investigations et d’une surveillance rigoureuse. En effet, la décente effectuée dans l’atelier démantelé a impliqué des inspecteurs de la répression des fraudes de la direction du commerce de la subdivision administrative de Birkhadem, les services d’hygiène de la municipalité de Saoula, ainsi que des agents de la protection des consommateurs.

Selon l’inspection, les travailleurs n’appliquaient pas les normes d’hygiène dans le mélange des produits et des matières premières. De plus, les analyses scientifiques du laboratoire national des preuves criminelles et la division centrale des opérations contre le crime organisé, ont révélé que les produits que cet atelier secret vendait illégalement contenaient des substances dangereuses pour la santé. Par ailleurs, la gendarmerie a constaté que les contrevenants n’ont mis en place aucune condition de conservation adaptée.

Les autorités ont saisi toutes les machines de production, le matériel d’emballage, les matières premières, ainsi que les produits finis. Selon leurs estimations, leur valeur totale est d’environs 2 milliards de centimes.

À présent, les contrevenants sont entre les mains de la justice. Dans le cadre de cette affaire de fraude, la gendarmerie nationale appelle les citoyens à la vigilance.