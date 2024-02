Atal signe en Turquie, en quittant l’OGC Nice et remerciant les supporters

Depuis la controverse entourant la vidéo publiée sur son compte Instagram et sa condamnation pour « provocation à la haine », le joueur des Verts, Youcef Atal se trouvait dans une situation délicate. L’avenir du joueur semblait s’éloigner de l’OGC Nice, mais selon les médias turcs, un accord a été trouvé entre le club d’Adana et Nice pour son transfert.

D’après les informations relayées par les médias turcs et confirmées par Foot Mercato, le club d’Adana Demirspor aurait réussi à trouver un terrain d’entente avec l’OGC Nice concernant le transfert de Youcef Atal. Le joueur est d’ailleurs attendu aujourd’hui en Turquie pour passer sa visite médicale et signer un contrat d’une durée de six mois.

Il est intéressant de noter qu’Adana Demirspor, actuellement neuvième au classement de la Süper Lig, compte dans ses rangs quelques joueurs de renom tels que Mario Balotelli, Nani, Yusuf Sari et Nabil Alioui. L’arrivée de Youcef Atal viendrait donc renforcer l’équipe et lui apporter une nouvelle dimension.

Ce transfert représente un nouveau départ pour Youcef Atal, qui espère ainsi tourner la page sur la polémique qui a entaché son image ces derniers temps. En rejoignant Adana Demirspor, le joueur algérien aura l’opportunité de se relancer et de montrer son talent sur les terrains turcs.

🚨 Adana Demirspor, Nice forması giyen Youcef Atal ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Atal ve Temsilcisi bugün resmi imza ve sağlık kontrolü için Adana’da olacak. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 9, 2024

Youcef Atal remercie les supporters de l’OGC Nice

L’international algérien, Youcef Atal, qui vit des moments difficiles avec l’OGC Nice, publie un message en s’adressant aux supporters, en ne citant à aucun moment les responsable du club français.

« Chers supporters, il est temps de vous dire au revoir et merci pour l’aventure. À tout ceux qui m’ont soutenu depuis mon 1er jour ici à Nice et surtout pendant les moments difficiles, je sais qui vous êtes et je vous garderais dans mon cœur. » Peut-on lire sur un post Instagram publié par Atal.