« Atal pourrait accompagner Mahrez à Al-Ahli », Hafid Derradji

Hafid Derradji se prononce sur l’avenir de Youcef Atal à l’OGC Nice. Il affirme que le joueur ne rejouera plus en France et révèle les clubs qui voudraient s’offrir l’arrière latéral de la sélection nationale lors du mercato hivernal.

Youcef Atal vit une situation très difficile en France depuis qu’il a affiché son soutien à la Palestine. Déjà suspendu par son club et par la LFP, il a été placé en garde à vue la semaine passée, en raison de sa publication liée au conflit entre Israël et Hamas. Il avait relayé en octobre la vidéo d’un prédicateur qui appelait à un « jour noir pour les juifs ».

Accusé de « provocation à la haine raciale », il a été libéré dans la foulée, mais il restera sous contrôle judiciaire. Le commentateur sportif algérien de beIN Sports, Hafid Derradji, évoque l’avenir du joueur. Il affirme qu’il ne restera plus en France.

« Youcef Atal ne rejouera plus en France après tout ce qu’il a vécu ces dernières semaines. Il va quitter l’OGC Nice lors du mercato hivernal. Même le club ne s’opposerait pas à son départ car il veut bénéficier financièrement de son transfert, à six mois de la fin de son contrat ». Dira-t-il d’emblée, dans une vidéo publiée sur ses comptes sur les réseaux sociaux.

Et d’ajouter : « La vie en Europe, en France en particulier, est devenue insupportable. L’acharnement des Européens contre tout ce qui est relatif à l’Islam incite les immigrés de confession musulmane de fuir ce continent ».

Atal nouveau coéquipier de Mahrez à Al-Ahli ?

En parlant de Youcef Atal, Hafid Derradji évoque également l’éventuelle future destination du joueur. Selon lui, le Golfe est la piste la plus plausible. L’arrière latéral de la sélection nationale pourrait être le nouveau coéquipier de Riyad Mahrez à Al-Ahli Saudi.

« Youcef Atal ne manque pas d’offres. Il est convoité en Arabie Saoudite, au Qatar ou encore en Allemagne et en Espagne. Selon mes informations, Al-Ahli SC et Al-Rayyane se sont manifestés pour s’offrir le joueur. Je pense que la piste du Golfe est la plus plausible ». A-t-il indiqué.

Youcef Atal et Riyad Mahrez dans la même équipe ? On en saura le mois de janvier prochain.