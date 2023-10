Atal au coeur d’une grande polémique à Nice à cause de la Palestine

Youcef Atal risque l’expulsion de Nice. La raison ? C’est tout simplement pour avoir affiché sa solidarité à la Palestine.

Tout comme les footballeurs de confession musulmane, les Algériens en particulier, Youcef Atal, actuellement en stage avec la sélection nationale, a affiché sa solidarité à la Palestine. Seulement, sa vidéo dans son story sur son compte Instagram a suscité une vive polémique.

En effet, Après avoir posté une photo de lui avec une écharpe où il était écrit « Palestine will be free » (Palestine sera libre en anglais), le joueur formé au Paradou a repartagé une vidéo du cheikh Mahmoud al-Hasanat. Dans cette vidéo, le prédicateur palestinien invoque Dieu d’envoyer « un jour noir sur les juifs » et « d’accompagner la main » des habitants de Gaza « s’ils jettent la pierre.

Le maire de Nice menace Atal de l’expulser de la ville

Le moins que l’on puisse dire, est qu’une partie des supporters de l’OGC Nice seraient remontés contre leur joueur, notamment ceux qui représentent la communauté juive. C’est aussi le cas pour le maire de Nice, Christian Estrosi. En effet, il a menacé le joueur de l’expulser de la ville s’il ne présente pas ses excuses.

« J’attends de Youcef Atal, s’il s’est laissé instrumentaliser, de présenter ses excuses et de dénoncer les terroristes du Hamas. Si tel n’était pas le cas, il n’aurait plus sa place dans notre club ». A-t-il écrit sur son compte X.

A noter que l’OGC Nice n’a toujours pas réagi à propos de cette affaire. Reste à savoir s’il le fera dans les jours à venir.