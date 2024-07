Atal à Marseille : le Maire et le Conseil des juifs en France s’y opposent

Annoncé comme nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille cet été, Youcef Atal, est, visiblement, indésirable en France. Le CRIF et le Maire de Marseille s’opposent à son recrutement, mais le directeur sportif et l’entraineur du club phocéen tiennent à l’international algérien.

Libre de tout engagement après la fin de son contrat avec Dermispor, Youcef Atal est annoncé de retour en France. Il y a quelques jours, « RMC Sport » a révélé que le joueur est en négociations avancées avec l’Olympique de Marseille.

Au moment où on s’attendait à une signature imminente du latéral droit de la sélection national au profit de l’OM, le dossier a connu un rebondissement ces dernières heures. En effet, le Conseil représentatif des institutions juives en France (CRIF) s’opposent au recrutement du joueur, dans une lettre adressée au club phocéen.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le Maire de Marseille, Benoit Payan, tente à son tour d’imposer son « véto ». « Je ne suis pas président de l’OM, mais je peux vous dire une chose en tout cas : chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l’objet d’une condamnation ou pas d’ailleurs, n’est pas acceptable, n’a rien à faire dans le sport, n’a rien à faire à l’OM […] Je vous garantis que je vais prendre attache avec le président Pablo Longoria. Il n’y a pas de place pour ce genre de débordement. Que l’on soit juif, musulman, chrétien ou athée, on est tous dans le stade, on a tous la même ferveur. S’il y en a un qui porte le maillot de l’OM et qui n’a pas ces valeurs-là, alors il n’a rien à y faire », dira-t-il.

Benatia et De Zerbi ne lâchent pas le joueur

Visiblement, Youcef Atal est indésirable en France. La raison ? C’est tout simplement la polémique qu’il a créé la fin de l’année passée pour avoir soutenu la Palestine.

Mais le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, ainsi que le nouvel entraineur, Roberto De Zerbi, ne lâchent pas le joueur. En effet, ils insistent pour le recruter lors de ce mercato estival.

Il faut dire que Benatia reste tout de même très optimiste concernant l’évolution du dossier Atal. Un bras de fer risque donc de se lancer au sein de la direction du club phocéen pour trancher quant à l’avenir du joueur algérien. À suivre…