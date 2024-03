Astronomie : un spectacle grandiose à ne pas manquer ce soir (jeudi 14 mars)

D’après un communiqué publié hier par le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG), un événement céleste fascinant nous attend ce soir, (jeudi 14 mars 2024) : un rapprochement entre la Lune et la planète Jupiter, visible à l’œil nu juste après le coucher du soleil.

Le phénomène se produira à une distance maximale de 2,7 degrés entre les centres des deux astres. Ce rapprochement ne manquera pas de captiver les regards, car il sera également possible d’observer l’amas ouvert des Pléiades, un groupe d’étoiles scintillantes situées dans la constellation du Taureau, non loin de la Lune et de Jupiter.

Pour les observateurs les plus aguerris, la planète Uranus sera aussi visible, mais uniquement à l’aide d’un télescope.

Pour ne rien manquer de ce ballet céleste, il est conseillé de se trouver dans un endroit dégagé, loin de la pollution lumineuse. Regardez vers l’ouest juste après le coucher du soleil, et vous apercevrez sans difficulté la Lune et Jupiter, côte à côte, dans le ciel nocturne.

Que vous soyez un astronome confirmé ou un simple amateur d’astronomie, ce rapprochement entre la Lune et Jupiter est un moment unique à ne surtout pas manquer !