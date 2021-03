AstraZeneca, variant britannique : Les explications de Dr Hammadi

La directrice de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, Dr. Samia Hammadi, a annoncé la réception de 700 000 doses du vaccin britannique AstraZeneca par l’Algérie dans les jours à venir.

Le Dr Hammadi a indiqué aujourd’hui, durant un entretien avec la radio de Setif, la forte probabilité de la réception d’autres vaccins de différents laboratoires, ayant prouvé leur efficacité contre le coronavirus.

La directrice a également évoqué les cas de falsifications survenus sur les tests PCR, de la part de certaines personnes désirant entrer sur le territoire national, avant de préciser que cela est contradictoire avec la fermeture des frontières aériennes, destinée à préserver les citoyens algériens des conséquences de la crise sanitaire.

Persuadée que le vaccin ne suffira pas tout seul, Samia Hammadi appelle à la non négligence des mesures de prévention, dans le but d’éviter le scénario d’une propagation rapide et difficile à contenir du virus, principalement celle du variant britannique, qui est d’avantage plus contagieuse.

Les déclarations du Pr Rahal au sujet du variant britannique :

Le directeur général des structures sanitaires au ministère de la Santé, Pr Lyes Rahal, est revenu, ce dimanche 28 février 2021, sur l’apparition des cas confirmés de la nouvelle souche mutée du covid-19 en Algérie.

Selon le Pr Rahal, ce qui caractérise le variant britannique est sa rapide capacité de propagation. Un variant mutant qui, selon la même source « est actuellement présente dans plus de 85 pays, mais les études ne se sont pas encore révélées plus dangereuses que le virus classique »

« Si les mesures préventives et les protocoles de santé sont respectés partout, cette nouvelle souche ne constituera pas un danger pour les citoyens », a-t-il ajouté.

Pour ce qui est de l’entière fermeture de l’espace aérien, le DG des structures sanitaires estime de continuer la fermeture des frontières, et ce dans un but préventif.