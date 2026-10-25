Visa Schengen : une assurance d’au moins 30 000 €, les erreurs qui mènent au refus du dossier

Pour obtenir un visa Schengen de court séjour, il faut prouver que l’on dispose d’une assurance médicale de voyage. Elle doit couvrir au moins 30 000 € et rester valable dans tout l’espace Schengen. Une assurance absente ou inadéquate suffit à faire refuser un visa : voici les réponses aux questions que se posent les demandeurs.

Assurance visa Schengen : pourquoi le consulat l’exige

L’assurance médicale de voyage figure parmi les pièces obligatoires du dossier de visa Schengen. Le code européen des visas l’impose à tous les demandeurs d’un visa de court séjour. Elle garantit que les frais médicaux engagés pendant le séjour ne resteront pas à la charge du pays d’accueil.

Le consulat vérifie donc l’attestation avec attention. Le code des visas fait de l’absence d’une assurance adéquate un motif de refus à part entière. Un dossier par ailleurs solide peut ainsi échouer à cause d’une simple attestation non conforme.

30 000 € minimum : les garanties obligatoires de l’assurance visa

L’assurance doit couvrir au moins 30 000 €. Ce montant constitue un minimum fixé au niveau européen, et non un plafond. Certains voyageurs choisissent une couverture plus élevée, notamment pour les pays où les soins coûtent cher.

La garantie doit inclure les soins médicaux d’urgence et les soins hospitaliers d’urgence. Elle doit aussi prendre en charge le rapatriement pour raison médicale. Les frais liés à un éventuel décès pendant le séjour font également partie des risques à couvrir.

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Assurance visa Schengen : quelle zone et quelle durée couvrir ?

L’assurance doit être valable sur l’ensemble du territoire des États Schengen. Une couverture limitée au seul pays de destination ne suffit donc pas, car le voyageur peut circuler dans plusieurs pays. Seul un visa à validité territoriale limitée autorise une couverture restreinte aux pays qu’il concerne.

Pour un visa à une ou deux entrées, l’assurance doit couvrir toute la durée du séjour prévu. Le ministère français de l’Intérieur précise qu’elle doit couvrir la durée de chaque voyage, et non celle du visa. Certains prestataires, comme Capago, exigent une couverture qui inclut le jour du départ.

Visa Schengen à entrées multiples : quelle assurance fournir ?

Les règles s’adaptent pour les visas à entrées multiples, valables parfois plusieurs années. L’attestation fournie au dépôt doit alors couvrir le premier séjour prévu. Le demandeur signe aussi, dans le formulaire de demande, une déclaration par laquelle il s’engage à rester assuré lors de ses séjours suivants.

À chaque nouveau séjour, le voyageur doit pouvoir présenter une attestation valable pour la période concernée. Les autorités néerlandaises le rappellent expressément aux titulaires de ces visas. Certains assureurs proposent des contrats annuels qui couvrent plusieurs voyages, une option à comparer selon la fréquence des déplacements.

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Où souscrire son assurance visa Schengen en Algérie ?

Le demandeur souscrit en principe son assurance dans son pays de résidence. S’il n’y parvient pas, il peut la contracter dans tout autre pays. Une autre personne, comme celle qui l’invite, peut aussi souscrire l’assurance à son nom, aux mêmes conditions.

En Algérie, plusieurs compagnies d’assurance proposent des contrats destinés aux demandeurs de visa. Le consulat vérifie toutefois que les indemnités de l’assureur pourraient être récupérées dans un État Schengen. Mieux vaut donc choisir un contrat adossé à un réseau d’assistance présent en Europe.

Chaque consulat peut avoir ses propres exigences sur l’assureur et sur la forme de l’attestation. Il est recommandé de vérifier auprès du consulat ou de son prestataire que l’attestation sera acceptée. Cette précaution évite de devoir racheter une assurance à la dernière minute.

Assurance non conforme : les erreurs qui mènent au refus du visa

Plusieurs erreurs reviennent souvent dans les dossiers refusés ou jugés incomplets. La plupart se repèrent facilement en relisant l’attestation avant le dépôt. Voici celles à éviter.

Couverture insuffisante : un montant inférieur à 30 000 €.

un montant inférieur à 30 000 €. Zone trop restreinte : une assurance valable dans un seul pays.

une assurance valable dans un seul pays. Dates incomplètes : une couverture qui ne couvre pas tout le séjour prévu.

une couverture qui ne couvre pas tout le séjour prévu. Garantie manquante : l’absence de rapatriement médical ou de prise en charge des soins hospitaliers.

l’absence de rapatriement médical ou de prise en charge des soins hospitaliers. Attestation incomplète : nom, dates, zone, montant ou coordonnées de l’assistance manquants.

nom, dates, zone, montant ou coordonnées de l’assistance manquants. Franchise mal choisie : les consulats examinent aussi l’éventuelle franchise du contrat.

Chaque consulat peut préciser ses propres exigences sur la forme de l’attestation. Il est recommandé de vérifier la liste des pièces sur le site du consulat ou de son prestataire avant le dépôt, afin d’éviter toute confusion. Les modalités de dépôt évoluent aussi, comme l’a montré la suspension du paiement en ligne chez Capago.

Qui est dispensé de l’assurance visa Schengen ?

Cette obligation vise uniquement les visas Schengen de court séjour. Les demandeurs d’un visa de long séjour n’ont pas à fournir cette assurance, selon le ministère français de l’Intérieur. Le visa de transit aéroportuaire, qui ne permet pas d’entrer dans l’espace Schengen, n’est pas concerné non plus.

Le code des visas dispense aussi les titulaires d’un passeport diplomatique. Certaines catégories professionnelles, déjà couvertes du fait de leur activité, comme les marins, peuvent également en être dispensées. Les membres de la famille d’un citoyen européen relèvent, eux, de règles particulières liées à la libre circulation.

Un refus reste contestable dans un délai strict. Notre guide explique comment former un recours contre un refus de visa dans les 30 jours. Les règles d’entrée dans l’espace Schengen évoluent par ailleurs avec les nouveaux systèmes EES et ETIAS.

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