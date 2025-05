Assurance : plus de 60 % des Algériens couverts par la Sécurité sociale en 2025

À l’occasion de la Journée internationale du travail, l’inspecteur général du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Ammar Ghamri, a mis en lumière, jeudi, les avancées majeures du système de sécurité sociale algérien. Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, il a souligné que ce système couvre aujourd’hui plus de 30 millions de citoyens, ce qui en fait, selon lui, l’un des plus généreux au monde.

Cette couverture étendue, a-t-il affirmé, illustre l’engagement constant de l’État à renforcer le caractère social des politiques publiques et à assurer une meilleure protection pour les différentes couches de la population.

Sur le plan économique et social, M. Ghamri a présenté un bilan encourageant. Depuis 2019, les salaires des employés du secteur public ont connu une augmentation progressive atteignant 47 % du salaire de base, avec une projection vers une hausse totale de 100 % d’ici 2027. Il a également évoqué les cinq revalorisations des pensions de retraite, dont la dernière, en 2024, a bénéficié à près de 2,9 millions de retraités avec des hausses allant de 10 à 14 %.

Le représentant du ministère a également souligné la révision des lois encadrant plusieurs secteurs d’activité. Ces réformes visent à améliorer les conditions professionnelles et sociales des travailleurs, tout en permettant des augmentations salariales dans le secteur économique, en fonction des capacités financières des entreprises.

Dans le cadre du soutien aux couches les plus fragiles de la société, M. Ghamri a salué l’augmentation de l’allocation chômage et les efforts d’intégration par le biais de la formation professionnelle. Des mesures fiscales en faveur des revenus modestes ont également été prises, en cohérence avec la stratégie de l’État pour élargir la couverture sociale.

Le marché de l’emploi n’est pas en reste : 402 185 nouveaux postes ont été créés en 2024, soit une hausse de 19 % par rapport à l’année précédente. Depuis 2020, le taux d’embauche a progressé de 53 %, témoignant, selon lui, d’une dynamique économique positive.

Enfin, M. Ghamri a salué les décisions présidentielles à caractère social telles que l’allongement du congé de maternité, la baisse de l’âge de la retraite pour les enseignants, la prise en charge des malades du cancer et l’intégration de centaines de milliers de travailleurs dans la fonction publique.

Pour lui, cette stabilité sociale est le fruit de politiques anticipées qui répondent concrètement aux attentes des citoyens, reconnues par plusieurs organisations internationales.