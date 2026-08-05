Assurance en Algérie : MACIR VIE lance son nouvel écosystème digital pour moderniser l’expérience client

MACIR VIE a officiellement lancé son nouvel écosystème digital, composé d’un nouveau site web, d’une application mobile nouvelle génération et de HAYAT, son assistant conversationnel intelligent.

Cette évolution marque une étape majeure dans la stratégie de transformation de la compagnie et traduit la volonté de rendre l’assurance plus simple, plus accessible, plus personnalisée et plus proche du quotidien des Algériens. Plus qu’un simple lancement technologique, MACIR VIE propose désormais une nouvelle façon de vivre l’assurance : fluide, intuitive et disponible à tout moment.

Une assurance pensée pour accompagner le quotidien

Parce que les attentes des clients évoluent, MACIR VIE a conçu une plateforme digitale pensée autour des usages réels de ses assurés. Grâce à ce nouvel environnement digital, les clients peuvent accéder à leurs services, consulter leurs informations, effectuer leurs démarches et interagir avec leur compagnie où qu’ils soient et quand ils le souhaitent.

Ils peuvent notamment réaliser directement en ligne leurs avenants de changement de dates, en toute autonomie, depuis le site web ou l’application mobile, simplifiant ainsi leurs démarches administratives. La souscription devient plus simple, les démarches plus rapides et l’expérience plus fluide.

Une expérience personnalisée au service des utilisateurs

Au-delà de l’assurance, MACIR VIE enrichit l’expérience utilisateur grâce à de nouveaux services innovants. L’application intègre notamment un module permettant d’identifier les centres d’intérêt et les hobbies des utilisateurs afin de leur proposer une expérience plus personnalisée et des contenus adaptés à leur profil.

Ces préférences permettront également aux utilisateurs de bénéficier de recommandations personnalisées lors de leurs déplacements à l’étranger, afin de les accompagner au-delà de leur couverture d’assurance et de leur offrir une expérience enrichie durant leurs voyages.

Les utilisateurs bénéficient également de MySanté Map, un service de cartographie intelligent permettant de localiser rapidement les professionnels et établissements de santé à travers l’Algérie, facilitant ainsi l’accès aux soins et aux services médicaux. Ces fonctionnalités viennent compléter les services déjà proposés aux assurés et renforcent la volonté de MACIR VIE d’apporter une réelle valeur ajoutée au quotidien.

HAYAT, le nouvel assistant conversationnel intelligent de MACIR VIE

Au cœur de cet écosystème se trouve HAYAT, l’assistant conversationnel intelligent développé pour simplifier la relation entre la compagnie et ses assurés.

Disponible en arabe, en darija (arabe dialectal en Algérie), en français et en anglais, HAYAT accompagne les utilisateurs dans leurs recherches d’informations, répond à leurs questions et les guide dans leurs démarches.

Grâce à une interface conversationnelle intuitive, il permet également de réaliser certaines opérations, comme la demande de devis ou la souscription à un contrat, simplement en échangeant quelques messages, rendant l’assurance plus rapide. Accessible à tout moment, il contribue à rendre l’assurance plus simple, plus humaine et plus proche des besoins réels des clients.

Une technologie développée en Algérie au service des assurés

Développé pour répondre aux attentes du marché national tout en respectant les meilleurs standards internationaux d’expérience utilisateur, ce nouvel écosystème digital illustre la volonté de MACIR VIE de placer l’innovation au service de ses clients. À travers ce lancement, la compagnie confirme son engagement en faveur de la modernisation du secteur de l’assurance en Algérie et de l’amélioration continue de l’expérience client.

#MovingForward : la vision de MACIR VIE pour l’avenir de l’assuranc

Au-delà des technologies et des services, ce lancement traduit une vision dans laquelle l’assurance ne se limite plus à protéger contre les imprévus mais accompagne les projets, les ambitions et les étapes importantes de la vie.

Avec ce nouvel écosystème digital, MACIR VIE affirme sa volonté d’être aux côtés de ses clients pour les aider à avancer, construire et préparer l’avenir avec confiance.

Pour découvrir le nouvel écosystème digital de MACIR VIE, vous pouvez visiter le site web : www.macirvie.com, ou télécharger l’application mobile disponible sur Google Play et l’App Store.

À propos de MACIR VIE

MACIR VIE est une compagnie d’assurance de personnes engagée dans l’innovation et l’amélioration continue de l’expérience client. À travers le développement de solutions digitales et de services à forte valeur ajoutée, elle œuvre à rendre l’assurance plus accessible, plus simple et plus proche des attentes des assurés. MACIR VIE est également la seule compagnie d’assurance privée en Algérie certifiée ISO 9001:2015. MACIR VIE, l’assurance d’avancer, ensemble. #MovingForward