Assurance automobile : unification des tarifs à partir de janvier

Les tarifs des assurances automobile devront être unifiés à compter du 1er janvier 2021, selon l’Union Algérienne des Sociétés d’Assurance et de Réassurance (UAR).

Cette mesure intervient suite à la conclusion d’un protocole d’accord multilatéral relatif à la gestion et la régulation de la branche assurance automobile, visant à mettre fin aux disparités des tarifs et à la concurrence effrénée entre assureurs.

Le protocole d’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021, a annoncé mardi l’Union Algérienne des Sociétés d’Assurance et de Réassurance (UAR).

Dans son communiqué, l’UAR « porte à la connaissance des assurés que des mesures d’amélioration de l’organisation du marché algérien des assurances ont conduit à conclure un protocole d’accord multilatéral relatif à la gestion de la branche assurance automobile qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 ».

L’accord concerne l’ensemble des sociétés d’assurance agréées

Selon la même source, cet accord a été signé par l’ensemble des Dirigeants des sociétés d’assurance agréées et habilitées à pratiquer l’assurance automobile.

Il s’agit de : 2A, ALLIANCE, AXA, CAAR, CAAT, CASH, CIAR, CNMA, GAM, SAA, SALAMA et TRUST. L’accord est également approuvé par la Commission de Supervision des Assurances, selon l’UAR.

L’accord en question a pour but de « réguler le marché et mettre fin à la disparité des tarifs et la concurrence effrénée entre elles », et qui « portent préjudice aux intérêts du client en premier lieu », souligne l’UAR.