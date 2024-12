Assurance automobile – primes RC : les algériens paieront 30 % de plus en 2025 

À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, les automobilistes algériens devront s’attendre à une augmentation progressive des primes d’assurance automobile. Cette hausse concernera la garantie obligatoire de responsabilité civile (RC) et se fera en deux étapes. Une première hausse de 15 % interviendra dès le 1ᵉʳ janvier, suivie d’une nouvelle hausse de 15 % à partir du 1ᵉʳ juillet.

Selon un communiqué officiel de l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR), cette réforme, qui fait suite à une série de réunions, vise à garantir la pérennité du système d’assurance et à répondre aux défis financiers croissants. De plus, Youcef Benmicia, le président de l’UAR, a précisé que l’impact de cette révision sera limité pour les assurés. Car la RC représente une part relativement faible du montant total de l’assurance automobile.

Dans son communiqué, l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance précise que :« les compagnies d’assurance annoncent une augmentation des primes de la garantie responsabilité civile échelonnée selon le calendrier suivant : 15% à compter du 1ᵉʳ janvier 2025 et 15% à partir du 1ᵉʳ juillet de 2025 ».

Cette décision vise à garantir une couverture optimale et de répondre aux défis financiers liés à l’assurance responsabilité civile automobile. Voici les principales raisons derrière cette augmentation, telles qu’évoquées par l’UAR :

Hausse significative des indemnisations : au cours des dernières années, les indemnisations dues aux accidents de la circulation ont considérablement augmenté. Cela a généré un déséquilibre entre les primes collectées et les sommes versées pour les indemniser ;

Déficit structurel durable : le système d'assurance automobile obligatoire souffre d'un déficit structurel. Où les indemnités versées aux victimes d'accidents dépassent largement les primes collectées. Ce déséquilibre financier met en péril la stabilité du système ;

Rétablissement de l'équilibre financier : l'objectif de cette hausse est de rétablir l'équilibre financier du système d'assurance. En augmentant les primes, les assureurs pourront compenser les pertes accumulées. Ainsi, garantir la pérennité de la couverture pour tous les assurés ;

Pérennité du système d'assurance : l'augmentation vise à garantir que tous les assurés continuent de bénéficier d'une couverture adéquate en cas d'accident. Même si le système traverse une période financièrement difficile ;

En outre, l’UAR a ajouté que les compagnies d’assurance s’engagent à accompagner cette révision tarifaire par une meilleure qualité de service. Notamment en accélérant le traitement des indemnisations pour les accidents de la circulation, pour répondre aux attentes des assurés.

Ainsi, elle a précisé que cette augmentation sera marginale par rapport à la prime totale. Car la RC représente une petite portion de la prime d’assurance. Par exemple, un automobiliste payant habituellement 2 200 DA. Devra désormais payer environ 2 530 DA après la première augmentation (15 %).