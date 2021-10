Assurance automobile : les réductions à plus de 50% bientôt interdites

Les réductions sur les tarifs des assurances automobile supérieures à 50% ne seront plus proposées. Les compagnies d’assurances à travers le territoire national sont sommées de ne plus recourir à la concurrence des prix, en les réduisant à plus de 50%.

L’annonce a été faite, hier mardi, par le PDG de la Société nationale d’assurance (SAA), Nacer Sais, en marge du lancement du nouveau site web de la SAA et du paiement électronique.

L’intervenant affirme que la SAA avait signé avec les autres compagnies « un protocole, sous l’égide du ministère des Finances qui interdit aux sociétés d’assurances de proposer des réductions d’assurance automobile au-delà de 50 % ».

Concernant les raisons derrière cette décision, le PDG de la société nationale des assurances affirme que la concurrence concernant l’assurance automobile « a battu tous les records faisant que les assureurs s’arrachent les parts de marché en jouant sur les tarifs ».

« L’assurance automobile est une branche soumise à une pression importante sur les prix vers le bas », a-t-il encore constaté. Cette concurrence, ajoute encore l’intervenant, engendre des situations où les assureurs « ne peuvent plus faire face à leur engagement ».

S’agit-il d’une entente tarifaire ?

D’ailleurs, il explique que « tous les intervenants dans le secteur, à savoir l’ensemble des assureurs, ont pris conscience que si on ne mettait pas fin à ces pratiques de dumping tarifaire, les compagnies d’assurance auront des problèmes ».

Cela dit, il précise que le protocole cité en haut, signé sous l’égide du ministère des Finances, « ne constitue aucunement une entente tarifaire ».

Par ailleurs, la société nationale d’assurances (SAA) a lancé mardi à Alger le paiement en ligne à travers son site web amélioré, au profit de ses clients détenteurs de cartes interbancaires (CIB).

Ce service concerne deux premiers produits d’assurance : l’assurance multirisque habitation et l’assurance catastrophes naturelles (Cat-Nat), a précisé Nacer Sais lors de la cérémonie de lancement du nouveau site de la SAA.