Assurance automobile – Constat amiable : La procédure bientôt 100 % numérique en Algérie

Le secteur de l’assurance automobile en Algérie s’apprête à vivre une véritable révolution numérique. Le Bureau unifié automobile algérien (BUAA), en charge de la digitalisation des prestations d’assurance, a annoncé le lancement prochain de plusieurs services numériques destinés à simplifier les démarches des automobilistes et à moderniser le secteur. Parmi ces innovations figurent le constat amiable électronique (E-constat) et la création d’un fichier national des véhicules assurés.

Actuellement, en cas d’accident, les automobilistes doivent remplir un constat amiable sur papier, un document essentiel pour déclarer les circonstances de l’accident et enclencher les démarches d’indemnisation.

Ce processus, souvent long et fastidieux, sera bientôt remplacé par une version numérique. « Nous avons des propositions de projets qui sont à l’étude au niveau du BUAA pour les soumettre bientôt à l’Union algérienne des sociétés d’assurances et de réassurances (UAR) et à la Commission de supervision des assurances (CSA) en tant qu’organe régulateur. Il s’agit du E-constat, un projet majeur qui concerne la mise en place du constat amiable électronique », a déclaré Walid Saoud, directeur général du BUAA.

Ce nouveau service permettra aux automobilistes de déclarer un accident via une plateforme numérique, réduisant ainsi les délais de traitement des sinistres et améliorant la fluidité des interactions entre les assurés et les compagnies d’assurance. « Cette solution remplacera l’actuelle procédure effectuée sur un support papier », a-t-il ajouté.

E-constat et fichier national des véhicules assurés : les innovations majeures du BUAA

En parallèle, le BUAA travaille sur la création d’un fichier national des véhicules assurés. Ce dispositif centralisera les données relatives à tous les véhicules assurés en Algérie, offrant aux compagnies d’assurance un accès rapide et facile aux informations essentielles. « Ce fichier renforcera la traçabilité, simplifiera les contrôles et contribuera à une gestion plus efficace des risques », a expliqué M. Saoud.

Ce projet s’inscrit dans une démarche plus large de lutte contre la fraude et de modernisation des outils de gestion des assurances. Il permettra également aux autorités compétentes de vérifier plus facilement la validité des attestations d’assurance.

Le BUAA prévoit également le lancement de la E-attestation, une attestation d’assurance automobile électronique qui remplacera progressivement les attestations papier. Cette initiative vise à « numériser le processus d’émission, renforcer la lutte contre la fraude et simplifier les vérifications pour les autorités compétentes », a précisé le directeur général.

La digitalisation du secteur de l’assurance automobile en Algérie ne date pas d’hier. Fin 2022, le BUAA a lancé la plateforme E-recours, destinée à faciliter la gestion des réclamations entre les compagnies d’assurance.

Selon M. Saoud, cette plateforme a déjà enregistré 284 576 réclamations en 2024, pour un montant total réglé de près de 11 milliards de DA. « Ces données reflètent l’importance des opérations réalisées via la plateforme E-recours, ainsi que de son rôle central dans l’harmonisation des pratiques entre les compagnies », a-t-il souligné.

Une transformation numérique alignée sur les orientations stratégiques nationales

Le BUAA digitalise l’assurance automobile pour plus d’efficacité et de transparence

Ces initiatives s’inscrivent dans une vision plus large de transformation numérique du secteur des assurances, en alignement avec les orientations stratégiques des hautes instances du pays. « L’objectif est de moderniser les outils, rationaliser les processus et offrir des services de meilleure qualité aux citoyens tout en renforçant la transparence et la sécurité routière », a expliqué M. Saoud.

Avec plus de 7,5 millions de contrats d’assurance automobile en 2023 et un chiffre d’affaires de près de 65,8 milliards de DA, cette branche représente 45,6 % de la production totale des assurances de dommages en Algérie. La digitalisation des services devrait donc avoir un impact significatif sur l’efficacité du secteur et sur l’expérience des usagers.

En somme, le BUAA, fort de son actionnariat composé de 13 sociétés d’assurance publiques et privées, semble déterminé à accélérer la transition numérique du secteur, avec des projets concrets qui devraient simplifier la vie des automobilistes et renforcer la transparence dans le domaine de l’assurance automobile.