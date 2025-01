Assises nationales sur le cinéma : Tebboune dévoile le plan pour relancer l’industrie du 7ᵉ art

Le Centre international des conférences « Abdelatif Rahal » a accueilli, ce dimanche 19 janvier 2025, la cérémonie d’ouverture des Assises nationales sur le cinéma, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Cet événement, organisé par le ministère de la Culture et des Arts, marque le début d’une réflexion approfondie sur l’avenir du cinéma algérien. Avec pour objectif de relancer une industrie en quête de renouveau.

Pendant deux jours, professionnels du secteur, décideurs politiques et experts se réunissent pour élaborer une stratégie nationale. Visant à moderniser le cinéma algérien et à en faire un levier de développement culturel et économique.

Assises nationales sur le cinéma 2025 : hommage à l’héritage cinématographique algérien

La cérémonie d’ouverture a débuté par la projection d’un film documentaire. Celui-ci retrace l’histoire du cinéma algérien. Des premières œuvres engagées des années 1960 à la production contemporaine. Une plongée émouvante dans un patrimoine riche. Marqué par l’esprit révolutionnaire de novembre et porté par des figures emblématiques qui ont fait rayonner l’Algérie sur les écrans du monde entier.

De plus, dans son discours, le président Tebboune a rendu hommage à ces pionniers, qualifiant leur travail de « combat artistique au service de la patrie ». Ainsi, « la cinématographie algérienne est née d’une volonté révolutionnaire. Ce que nous avons accompli jusqu’à aujourd’hui n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un engagement sans faille », a-t-il déclaré.

Vers une nouvelle ère pour l’industrie cinématographique algérienne : Tebboune trace la voie

En effet, ces assises s’inscrivent dans une vision stratégique visant à doter l’Algérie d’une industrie cinématographique moderne et compétitive. Pour cela, les responsables ont annoncé plusieurs axes prioritaires. Que voici :

Renforcer la formation : des programmes de formation spécialisés, en Algérie et à l’étranger, seront mis en place. Ceux-là concernent les métiers techniques et artistiques du cinéma ;

: des programmes de formation spécialisés, en Algérie et à l’étranger, seront mis en place. Ceux-là concernent ; Faciliter le financement : le président Tebboune a assuré que les problèmes de financement des projets cinématographiques seraient résolus. Que ce soit en devises ou en monnaie nationale ;

: le président Tebboune a assuré que les problèmes de financement des projets cinématographiques seraient résolus. Que ce soit en devises ou en monnaie nationale ; Garantir la liberté créative : les cinéastes bénéficieront d’une totale liberté artistique. À condition de ne pas porter atteinte aux valeurs nationales ;

« Vous êtes libres de proposer et de créer. Notre rôle est de vous soutenir et de vous accompagner dans vos ambitions », a affirmé le chef de l’État, tout en appelant à préserver l’identité culturelle algérienne.

Par ailleurs, le ministre de la Culture et des Arts a salué l’engagement personnel du président Tebboune en faveur du développement culturel. « Ces assises témoignent de la place centrale que nous accordons à la culture. Ainsi qu’à l’audiovisuel dans notre projet de société », a-t-il déclaré.