Assemblée générale de l’ONU : Lamamra tacle le Maroc

S’est tenue aujourd’hui, au sein de son siège permanent à New York, l’assemblée générale de l’ONU. Parmi les participants, le chef de la diplomatie Algérienne, Ramtane Lamamra. Le ministre des Affaires étrangères n’a pas manqué d’évoquer le conflit au Sahara occidental, et d’en profiter pour tacler le voisin Marocain.

Alors que l’Algérie et le Maroc connaissent une escalade diplomatique, Ramtane Lamamra n’hésite pas à en remettre une couche. C’est ce qu’il a d’ailleurs fait aujourd’hui, à l’occasion de l’assemblée générale de l’ONU, tenue à New York. Le chef de la diplomatie Algérienne à notamment dénoncé l’ « intransigeance » du royaume Marocain à l’égard de la question Sahraouie.

Le Maroc, « un état occupant », accuse Lamamra

Lamamra, dans le discours qu’il a prononcé aujourd’hui au siège de l’ONU, n’a pas hésité à qualifier le Maroc « d’état occupant ». Il a notamment déclaré que l’avenir du Sahara occidental « ne peut demeurer à jamais l’otage de l’intransigeance d’un État occupant ».

Lamamra ne s’arrête pas là, il accuse le Maroc d’avoir « échoué » à aller au bout de ses « obligations internationales ». Le chef de la diplomatie Algérienne a également affirmé que « l’Algérie réitère son soutien au droit du peuple Sahraoui à l’autodétermination » tout en invitant l’ONU à « assumer ses responsabilités » envers ce même peuple.

Lamamra affirme que « l’Algérie compte toujours rester une source de paix, de sécurité et de stabilité pour son voisinage, considérant que le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination est inaliénable, non négociable, et imprescriptible ».

Pour conclure, Lamamra a indiqué que « l’Algérie appuie la décision du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine de lancer des négociations directes entre le Royaume du Maroc et la République arabe sahraouie démocratique, deux pays membres de l’Union africaine ».