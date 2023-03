Assaut contre un commissariat à Annaba : le tribunal prononce de lourdes peines

Le tribunal d’El Hadjar a prononcé aujourd’hui des peines allant de 20 ans à 6 mois de prison ferme à l’encontre de 82 personnes. Ces personnes sont, en effet, impliquées dans une affaire d’assaut contre le commissariat de Sidi Salem, dans la région d’El Bouni, wilaya de Annaba.

Dans cette affaire, les autorités responsables ont condamné 46 des 60 accusés arrêtés et poursuivis à une peine de 15 ans de prison ferme. Ainsi qu’à une amende de 1 million de dinars algériens chacun. En outre, 13 autres accusés, dans la même affaire, ont été condamnés à 3 ans de prison ferme.

Tandis qu’un autre membre du même groupe a écopé d’une peine de 6 mois de prison ferme. Dans ce sillage, on notera que tous les condamnés ont également été ordonnés de payer une compensation de 10 millions de dinars algériens en faveur du Trésor public.

20 ans de prison ferme contre les accusés qui sont en état de fuite

Selon ce que rapporte un média arabophone, les autorités responsables ont également prononcé des peines par contumace à l’encontre de 22 autres accusés. Pour rappel, ceux-ci sont en état de fuite. On notera que les principaux concernés ont écopé d’une peine de 20 ans de prison ferme assortie d’une amende de 2 millions de dinars algériens.

Cela, avec des mandats d’arrêt émis à leur encontre. Il convient de préciser que cette affaire a touché 82 personnes, dont 22 accusés sont en état de fuite, comme mentionné plus haut. Les accusés sont poursuivis pour plusieurs accusations. Notamment, la création d’une association de malfaiteurs, possession de drogue et de comprimés psychotropes. Ainsi que la détention illégale d’armes blanches, la destruction de biens publics et l’agression des agents de forces de l’ordre.