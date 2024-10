Assassinats, extorsions, narcotrafic : les jours de la DZ Mafia à Marseille sont-ils comptés ?

DZ Mafia, un nom d’un cartel marseillais qui revient avec insistance dans l’actualité ces derniers jours. Et pour cause, deux homicides impliquant des tueurs à gages encore mineurs, mais aussi une mystérieuse vidéo signée au nom de ce groupe à la soif illimitée de puissance.

Quelques jours après le meurtre de Nessim Ramdane, un chauffeur VTC, abattu par un tueur à gages de 14 ans à Marseille, une mystérieuse vidéo, signée DZ Mafia, a fait le tour de la toile pour chambouler les investigations relatives à cette affaire.

La DZ Mafia sort une vidéo inédite « pour marquer les esprits »

Plan fixe, intérieur sombre, les images capturées par une caméra d’une faible qualité montrent une dizaine d’hommes cagoulés, vêtus de noir de la tête au pied, qui écoutent un homme à la voix trafiquée, lisant un communiqué signé le cartel DZ Mafia.

Quand l’homme au milieu prend la parole, il dénonce une usurpation de « sa marque« . « La DZ Mafia n’a strictement rien à voir, ni de près, ni de loin, dans tout ce qui s’est produit… Nous souhaitons qu’aucun jeune enfant de notre cité phocéenne ne soit impliqué ni de loin ni de près » déclare-t-il avant de poursuivre, « le mode opératoire ne correspond en rien : l’enfant de 14 ans ainsi que l’utilisation d’un VTC pour commettre un crime n’a rien à voir avec nos méthodes… Nous avons assez d’hommes, de véhicules, de moyens pour agir si nous en étions obligés« .

Des déclarations qui ont fait l’effet d’une bombe en France. En effet, le groupe criminel de narcotrafiquants souhaite marquer les esprits, démentir son implication dans les deux derniers meurtres à Marseille. Mais aussi, laver « sa réputation« .

⚠️‼️🇫🇷 C’est une dinguerie! La mafia DZ de Marseille répond au gouvernement 🇫🇷. Le cartel dément toute responsabilité dans la mort de Nassim Ramdane, chauffeur VTC, abattu par un tueur à gages de 14 ans. Ils affirment que cet incident vise à nuire à leur image. #Justice… pic.twitter.com/395JjzvYEi — InfoDirect (@4Khenrique) October 9, 2024

Une enquête pour identifier les personnes à l’origine de la vidéo

S’agit-il d’un faux pas commis par la DZ Mafia, qui pourrait faire tomber le réseau criminel qui sévit à Marseille. Suite à la diffusion de cette vidéo très inhabituelle, le parquet de Marseille a annoncé l’ouverture d’une enquête pour authentifier la séquence, d’un peu plus d’une minute trente. Et identifier les personnes à l’origine de cette vidéo.

En effet, les investigations ont été confiées à la police judiciaire, à l’Office anti-criminalité, en région parisienne. Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur français, Bruno Retailleau, a demandé le retrait de la vidéo des réseaux sociaux, a-t-il indiqué dans une récente déclaration.

Occupant les quartiers nord de Marseille, la DZ Mafia étend ses points de deals un peu partout en France et dépasse aujourd’hui les frontières franco-belges. Leurs patrons, qui se cachent au Maroc, en Algérie et à Dubaï, ne comptent pas limiter leurs activités illégales au trafic de drogues, ils jonglent entre extorsion de fonds et meurtres.

