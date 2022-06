Assassinat d’un Algérien en Tunisie : lourd verdict contre les accusés

La Turquie, l’Espagne mais aussi la Tunisie, sont toutes des destinations favorites des algériens pour y passer l’été. Cependant, la majorité d’entre eux préfère se rendre dans ce pays voisin qu’est la Tunisie, . En effet, suite à l’amélioration du contexte sanitaire, nombreux sont ceux qui lancent des appels pour rouvrir les frontières terrestres pour le transport des voyageurs; permettant ainsi aux deux peuples, tunisiens et algériens, de se déplacer plus facilement entre ces deux pays. Cependant, personne ne peut imaginer sa mort loin de ses proches. Et pourtant, c’est l’histoire de cet algérien qui a pris l’avion au départ de Skikda sans y revenir vivant!.

Octobre 2019, la police judiciaire de Hammamet en Tunisie a été alerté du meurtre d’un ressortissant algérien. À l’époque des faits, ce dernier, originaire de Skikda, est venu en Tunisie pour y passer des vacances; et ne se doutait sûrement pas qu’il allait se faire assassiner d’une telle façon.

En effet, la victime a été sauvagement agressé, suite à une forte altercation entre un groupe de personnes. Cet incident s’est déroulé devant le complexe touristique Yasmine sis au Hammamet. Ayant reçu un coup au niveau de sa tête et perdu beaucoup de sang suite à ses blessures, la victime n’a pas survécu. De leur côté, ses agresseurs ont pris la fuite en utilisant la voiture du ressortissant algérien.

Vingt ans de prison pour les agresseurs

Par ailleurs, une enquête à été entamée et a placé en garde à vue un groupe de sept tunisiens mais également sept algériens, dont on dénombre plusieurs femmes. Et ce n’est que pour hier, que la chambre criminelle du tribunal de première instance a pris sa décision.

En effet, d’après le site tunisien « arabesque.tn », ledit tribunal a infligé 20 ans de prison à l’encontre de deux frères impliqués dans cette affaire. Mais pas que, deux autres individus présents au moment du crime, ont eux aussi reçu une réclusion criminelle de deux ans. Parmi ces derniers, figure un agent de sécurité travaillant dans le complexe touristique.

Trois sportifs algériens impliqué dans une affaire d’agression de mineur

Le tribunal de Nabeul en Tunisie a arrêté trois sportifs algériens pour agression d’un mineur. La victime était en vacances, accompagnée de ses parents; et occupant le même établissement hôtelier sis dans la ville balnéaire de Hammamet Nord.

Les agresseurs, de passage pour une compétition sportive, ont été auditionnés par le tribunal; et se sont vus infliger des mandats de dépôt. Par la suite, la sécurité tunisienne a procédé à une enquête, après avoir reçu une plainte de la part de la maman de la victime. Il s’agit du moins de ce que confirme la porte-parole du tribunal; Wydad Boumaiza sur les ondes de la radio Shems FM.