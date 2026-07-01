Assassinat de Mehdi Kessaci à Marseille : quatre nouveaux suspects interpellés dans l’enquête

L’étau se resserre autour des meurtriers de Mehdi Kessaci, d’origine algérienne. Mardi, quatre nouveaux suspects ont été interpellés à Marseille. La victime n’est autre que le frère d’Amine Kessaci, figure emblématique de la lutte contre le narcotrafic dans la cité phocéenne.

L’affaire avait ému toute la France. Mehdi Kessaci a été abattu de plusieurs balles en plein après-midi, le 13 novembre 2025, notamment dans le 4e arrondissement de Marseille. Dès les premiers jours de l’enquête, une hypothèse s’est rapidement imposée.

Selon cette dernière, Mehdi Kessaci aurait été tué par erreur. Son frère, Amine, figure de la lutte contre le narcotrafic, était la véritable cible de cet assassinat. Une information confirmée par le parquet national anticriminalité organisée.

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Quatre suspects interpellés pour assassinat de Mehdi Kessaci

Le parquet national anticriminalité organisée (PNACO), qui suit l’information judiciaire, a aussi confirmé que quatre gardes à vue étaient en cours. Trois des personnes interpellées ont déjà été en détention pour leur implication dans d’autres affaires liées à la criminalité marseillaise. La quatrième est une femme arrêtée dans la cité phocéenne.

Fin mars, six personnes (cinq hommes et une femme) avaient déjà été mises en examen, notamment dans le cadre de l’enquête sur la mort du jeune de 20 ans, totalement étranger au narcotrafic et inconnu des services de police et de justice.

Par ailleurs, trois des suspects sont soupçonnés d’avoir joué un rôle dans la logistique. Selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, la quatrième personne est désignée comme l’auteur présumé des tirs mortels contre Mehdi Kessaci. Il serait un exécutant de la DZ Mafia et aurait été présent devant le domicile de la famille Kessaci, la veille de l’assassinat.

Une onde de choc après l’assassinat de Mehdi Kessaci

Pour les enquêteurs de la police judiciaire et de l’OCLCO, cela ne fait aucun doute : le meurtre est signé de la DZ Mafia, le redoutable cartel marseillais. Mais les tueurs ont commis une méprise tragique. C’est en réalité Amine Kessaci qui était visé, et non son frère Mehdi.

Récemment élu quatrième adjoint au maire de Marseille (Benoît Payan) lors des municipales de fin mars, Amine Kessaci, figure de l’écologie et de la lutte contre le narcotrafic, est aujourd’hui au cœur d’une affaire hors norme. Preuve de la complexité et de la gravité du dossier, l’information judiciaire sur le meurtre de son frère Mehdi a été confiée à des juges d’instruction parisiens.

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