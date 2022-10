Assassinat de Lola par une Algérienne : l’extrême droite se déchaîne

L’assassinat de la petite Lola, une collégienne âgée de 12 ans, par une Algérienne à Paris a déclenché une grosse polémique. Notamment au sujet du profil de la meurtrière. Pour rappel, le weekend dernier, le corps sans vie de Lola a été trouvé dans une caisse dans la cour intérieure de sa résidence.

L’assassin ? une jeune femme d’origines algériennes, âgée de 24 ans. Le lundi 17 octobre dernier, soit trois jours après l’assassinat de cette enfant, Dahbia .B a été mise en examen et placée en détention provisoire. En garde à vue, la jeune femme a fait des aveux glaçants.

En effet, elle a voué avoir entrainé Lola dans l’ascenseur jusqu’à l’appartement de sa sœur. Et ce, pour abuser d’elle sexuellement. Décédée par asphyxie, Dahbia avoue avoir scotché le visage de la petite Lola et ne tarde pas à lui donner des coups de ciseaux et de couteaux, raconte Sud Ouest. Cependant, au fil des auditions, la jeune femme de 24 ans a rapidement changé ses propos.

« Ça ne me fait ni chaud ni froid, j’ai vu mes parents mourir devant moi » a fait savoir Dahbia, insensible aux photos du corps de Lola, montrées par la police. Par ailleurs, les éléments de l’enquête ont révélé que l’Algérienne est arrivée en France en 2016. Cependant, le 21 août dernier, à défaut de titre de séjour. Elle a été interpelée à l’aéroport par la police des frontières. Depuis, elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont un délai de 30 jours.

Visée par une OQTF, le profil de l’Algérienne Dahbia fait réagir l’extrême droite française

L’assassinat de cette collégienne, mais aussi le profil de la criminelle, ont ouvert les voies à un déchainement anti-immigration. Notamment, de la part de l’extrême droite française. En effet, plusieurs personnalités de ce mouvement ont réagi aux origines algériennes de Dahbia et à son statut clandestin.

À commencer par le candidat à la dernière présidentielle Eric Zemmour. Ce dernier n’a pas hésité à relier ce crime au sujet de l’immigration, « De nationalité algérienne et en situation irrégulière. C’est officiel : l’assassin de #Lola n’aurait jamais dû croiser sa route. Encore une fois. » a-il-tweeté.

De son côté, le président du RN, en l’occurrence Jordan Bardella, a également réagit au crime commis par cette ressortissante algérienne en situation irrégulière en France. « l’acte de barbarie commis contre Lola a été perpétré par une femme algérienne… La responsabilité de l’État est désormais engagée. » déclare-t-il. Marine Le Pen, a fait savoir, sur un tweet. Que les révélations sur le profil de Dahbia découlent du caractère hors contrôle de l’immigration clandestine en France.

Par ailleurs, pour répondre à Eric Zemmour, le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, dans une intervention à la matinale de RTL, invite les politiques à réfléchir sur les conséquences de leurs mots.