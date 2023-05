Assassinat de l’homme d’affaires à Batna : nouveaux rebondissements révélés par l’enquête

L’affaire de l’assassinat de l’homme d’affaires Abderrazak B. à Batna continue de faire parler d’elle. Les principaux suspects ont été placés en détention provisoire, tandis que des mandats d’arrêt ont été émis à l’encontre des autres membres du groupe impliqué.

Le juge d’instruction près la deuxième chambre du tribunal de Batna a ordonné la mise en détention provisoire du principal suspect et de son complice dans le meurtre de l’homme d’affaires Abderrazak B. Des mandats d’arrêt ont également été délivrés pour les autres membres du groupe et un certain nombre d’entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire.

Le procureur de la République près le tribunal de Batna a révélé, en milieu de journée, les nouveaux éléments liés à l’affaire du meurtre d’Abderrazak B., perpétré le 18 avril dernier. Le représentant du ministère public a précisé que le crime a été commis à 23h30 près de la résidence familiale de la victime, située sur la route de Tazoult. L’arme à feu utilisée dans le meurtre ainsi que des vêtements féminins ont été récupérés. L’opération a été orchestrée par un groupe composé de six personnes dont l’identité a été établie, sous la direction du principal suspect, D.Kh.

Le procureur de la République près le tribunal de Batna a ajouté que les personnes impliquées dans le crime ont été présentées devant le ministère public du même tribunal et que le dossier a été transmis au juge d’instruction de la deuxième chambre. Ce dernier a donc retenu contre eux les chefs d’accusation de constitution d’une association de malfaiteurs, planification d’un meurtre volontaire avec préméditation, participation à un homicide et non-dénonciation pour certains d’entre eux.

Assassinat d’Abderrazak B : Retour sur un crime sanglant

Pour rappel, c’est le 19 avril dernier, la région de Tazoult, située dans la wilaya de Batna, a été ébranlée par un crime odieux. Abderrazak B., un homme d’affaires bien connu dans la région, a été assassiné.

La victime se rendait à son domicile en compagnie de sa femme, sur la route de Tazoult à Batna. Ils étaient suivis par une voiture de type « minibus » de couleur noire. Juste après que la victime ait garé son véhicule dans le garage, un individu vêtu d’habits féminins en est descendu et s’est dirigé directement vers la voiture d’Abderrazak B. Il a sorti une arme à feu et a tiré plusieurs coups de feu consécutifs. La victime a été transportée à l’hôpital universitaire, où elle est décédée des suites de ses graves blessures. Sa femme, qui l’accompagnait dans le véhicule, a également été blessée.

Les autorités, qui donc avaient trés vite réagit ont donc reussi a y voir clair, dés le départ.