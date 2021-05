Assassinat de l’Ex-international Nabil Kassimi : un suspect appréhendé

Le corps de sécurité de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Tamza à Khenchela a déclaré ce samedi 29 mai 2021, avoir retrouvé vendredi soir, le cadavre de l’ancien joueur international, Nabil Kassimi, dans la forêt d’Ain Mimoune.

En effet, les forces de l’ordre ont fait la macabre découverte du corps sans vie de Nabil Kassimi, ancien joueur de l’USM Khenchela et ancien attaquant international, au bord d’une route jonchant la forêt de Ain Mimoune.

Le cadavre de ce dernier aurait été accablé de coups, causés par un objet contondant sur tout son corps.

Les autorités judiciaires ont déclaré que « la dépouille de l’ancien joueur a été transférée à la morgue de l’établissement public hospitalier, par les éléments de la Protection civile. Selon la même source, la personne suspectée d’avoir commis le crime, dont a été victime l’ex-international dans la soirée du vendredi 28 mai au soir à une heure tardive, a été identifié et arrêté dans un laps de temps très court par la Gendarmerie nationale et transférée au siège de la brigade territoriale de Khenchela, pour la poursuite de l’enquête, et par la suite, transmettre son dossier aux autorités compétentes.

Tragiquement décédé à l’âge de 70 ans, Nabil Kassimi était, et reste l’un des joueurs les plus reconnus du football dans la wilaya de Khenchela, notamment dans les années 1970, durant lesquelles il avait participé à l’avènement du club de football de Khenchela en division lors du championnat national qui s’est déroulé entre 1974 et 1975.

Nabil Kassimi avait également endossé le maillot de joueur international quand il s’est joint à l’équipe nationale de football durant à cette même époque.