Assassinat de Djamel Bensmail : son père prend de nouveau la parole

Le père de Djamel Bensmail, jeune bénévole lynché à mort il y a quelques jours a de nouveau pris la parole.

En effet, dans une déclaration faite à l’ENTV, le père de la victime dénonce des usurpateurs d’identités qui prennent la parole sur les réseaux sociaux se faisant passer pour des membres de la famille du défunt : « J’ai vu une femme se présenter comme la mère de Djamel prendre la parole sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter de diffuser des mensonges. La maman de Djamel n’a jamais parlé ni devant la télévision ni sur les réseaux sociaux. » s’est exclamé le père endeuillé.

Par ailleurs, M. Bensmail a présenté à la caméra de l’ENTV ses enfants et infirme les témoignages qui circulent sur les réseaux sociaux, se présentant comme des frères ou des sœurs de la victime ou encore comme des amis proches. « Ne parlez pas en notre nom. Mes fils et ma femme ne sont pas intervenus ni sur les réseaux sociaux ni sur les télévisions », a-t-il déclaré « Nous sommes une famille révolutionnaire. Nous sommes des rassembleurs. Nous dénonçons ceux qui usurpent notre identité ».

Avant d’ajouter « Nous n’allons pas arrêter les auteurs du crime ni les juger. C’est la mission de la justice algérienne. Nous accepterons les décisions de la justice algérienne et nous lui feront confiance. Les auteurs de ce crime ont affaire avec la justice et c’est à la justice de trancher. Non à la revanche », a-t-il affirmé par des propos clairs destinés aux agitateurs qui cherchent à diviser.

« Les agents de police ont livré mon fils à une mort certaine »

L’horrible scène du lynchage puis de l’immolation du corps sans vie du jeune homme continue à susciter l’indignation et consternation auprès de l’opinion publique qui s’interrogent sur les circonstances de ce crime. Une vidéo montrant un passage occulté de la première déclaration télévisé de M.Bensmail fait actuellement le tour du net.

En effet, le père de la victime, qui s’était exprimé avant-hier hier et a appelé à l’apaisement des tensions, a tout de même tenu à demander aux autorités de rendre justice à son fils. Ce dernier a déclaré aux journalistes venus l’interviewer au lendemain de l’assassinat de son enfant, sur le rôle et l’implication de la police dans cet acte barbare, qu’il considère avoir « jeté son fils en pâture aux habitants de la commune » et exige des explications du chef de la sûreté de la région.