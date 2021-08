Assassinat de Djamel Bensmail : son frère lance un appel aux algériens

Après près d’une semaine de l’affreux meurtre du jeune Djamel Bensmail, sa famille peine encore à faire son deuil. Le frère de la victime a lancé un appel, ce mardi 17 août, aux Algériens, notamment les utilisateurs des réseaux sociaux.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la visite du conseiller de la République Abdelhafid Allahoum en sa qualité du président de la commission d’évaluation et d’indemnisation, le frère de Djamel Bensamil a appelé les usagers des réseaux sociaux à ne plus relayer les vidéos du crime.

Dans son appel, l’intervenant a appelé à respecter la mémoire du défunt et le deuil de sa famille et à ne plus relayer les vidéos choquantes du lynchage de l’immolation puis de la décapitation de son frère Djamel.

Dans ce sens, le frère a précisé que sa mère n’est pas encore au courant de la manière dont laquelle est assassiné son fils, d’où la nécessite de lui épargner cela, avant de souligner que les images choquantes du meurtre font énormément du mal à la famille.

Sur les pas de son père Noureddine Bensmail, qui a fait preuve d’une sagesse inégalée, le frère de la victime a appelé « les Algériens à l’union » tout en priant dieu à « épargner le pays du vent de la fitna ».

Allahoum rend visite à la famille Bensmail

Le conseiller du président de la République Abdelhafid Allahoum a rendu visite ce mardi 17 août à la famille du défunt Djamel Bensamil dans la ville de Milliana à Ain Defla.

Lors de sa visite, le conseiller à la présidence a annoncé des mesures de solidarité envers la famille Bensmail. Il s’agit d’un acte de propriété de l’habitation qu’ils occupent actuellement en location et d’une allocation d’un million de dinars. Cette somme intervient dans le cadre de l’allocation financière annoncé hier par la présidence octroyée à chacune des familles des victimes des feux de forêt qu’a connu l’Algérie durant la semaine dernière.

Le même responsable a également demandé au wali de Ain Defla de baptiser la place dans laquelle le regretté Djamel avait l’habitude de réaliser des tableaux de peinture en son nom.