ASL Airlines lance une offre à petits prix pour ses vols vers l’Algérie

En ce mois de novembre 2023, de nombreuses compagnies aériennes ont lancé des promotions sur leurs vols. Les liaisons depuis et vers l’Algérie font partie des voyages concernés par ces nouvelles offres, étant donné que l’automne reste la meilleure période pour visiter le pays.

Parmi les compagnies aériennes qui font profiter leurs voyageurs de leurs réductions en ce moment, Air Algérie, mais aussi plusieurs compagnies low cost, dont ASL Airlines.

Vols vers l’Algérie : l’offre à 69 euros de retour chez ASL Airlines

Dans un nouveau communiqué publié en date du mercredi 1ᵉʳ novembre 2023, sur sa page officielle, la compagnie aérienne française ASL Airlines a annoncé le lancement d’une nouvelle promotion sur ses vols, pour ce mois de novembre 2023.

En effet, ASL Airlines propose à ses voyageurs de réserver leurs billets au prix de 69 euros TTC. Cette offre est valable sur toutes les réservations effectuées jusqu’au 12 novembre 2023. Et est applicable sur tous les vols programmés entre le 1ᵉʳ novembre et le 10 décembre 2023.

Par ailleurs, la compagnie aérienne indique que ces nouveaux tarifs sont soumis à des conditions. En effet, ils sont hors frais de services, bagage cabine et soute et sous réserve de disponibilité des billets. Rappelons, sont concernés par cette nouvelle offre, tous les vols de la compagnie depuis et vers l’Algérie.

ASL Airlines lance Mulhouse – Oran pour l’hiver

Pour son nouveau programme d’hiver 2023/2024, la compagnie aérienne ASL Airlines a programmé de nouveaux vols à destination de l’Algérie sur ses anciennes routes aériennes, mais aussi a, précédemment, annoncé le lancement d’une nouvelle ligne.

Il en est question, notamment, des vols reliant entre l’aéroport de Mulhouse et celui d’Oran en Algérie. Le transporteur aérien assurera la desserte de ces destinations au rythme d’un vol par semaine. Et ce, à partir du 21 décembre 2023.

