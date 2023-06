ASL Airlines inaugure 3 nouvelles lignes vers l’Algérie

La compagnie aérienne française, ASL Airlines a procédé à l’inauguration de trois nouvelles routes vers l’Algérie. En effet, désormais, ce transporteur aérien des voyageurs compte en son programme cinq lignes reliant entre la ville de Lille et le territoire national.

En effet, cette compagnie aérienne ne cesse de proposer des nouveautés pour son offre vers l’Algérie. Pour rappel, récemment, elle a lancé une plateforme électronique dédiée aux voyageurs algériens, qui leur permet de régler le montant de leur réservation en dinars.

Vols depuis Lille : ASL Airlines inaugure trois nouvelles routes vers l’Algérie

Trois nouvelles villes s’ajoutent au programme d’ASL Airlines au départ de l’aéroport de Lille-Lesquin. En effet, cette compagnie aérienne dessert désormais les aéroports de Béjaia, Tlemcen et Sétif. Ces vols interviennent suite à un renforcement annoncé début du mois de mai dernier.

Ainsi, le premier vol à destination de l’aéroport de Bejaia a décollé le 26 juin dernier. Tandis que les premières dessertes entre l’aéroport de Lille-Lesquin et ceux de Tlemcen et Sétif, sont programmés pour le mercredi 28 juin et vendredi 30 juin respectivement.

Saison estivale 2023 : voici le programme d’ASL Airlines à destination de l’Algérie

Avec le lancement de ces nouvelles lignes aériennes, les voyageurs algériens disposent désormais d’un large choix au départ de cinq villes algériennes. À destination de l’aéroport de Lille en France, le programme d’ASL Airlines s’affiche comme suit :

Oran : deux vols par semaine tous les mardis et jeudis ;

Alger : trois vols hebdomadaires, programmés pour tous les mardis, dimanches et jeudis ;

Bejaia : pour les mois de juin et juillet, ASL Airlines a programmé ses vols tous les lundis et mercredis, puis tous les lundis et jeudis pour le reste de la saison ;

Tlemcen : la compagnie française prévoit un vol par semaine prévu pour chaque mercredi ;

Sétif : un vol par semaine programmé chaque vendredi.

Par ailleurs, en ce qui concerne le programme des vols d’ASL Airlines pour le mois de juillet, la compagnie aérienne a programmé ses vols comme suit :

Alger — Paris : vols réguliers du 1ᵉʳ au 30 juillet 2023 ;

Alger — Lyon : le 1ᵉʳ, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 et 30 juillet ;

Alger – Mulhouse : les vols d’ASL Airlines sont programmés pour le 7, 14, 21 et 28 juillet 2023.

