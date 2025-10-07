ASL Airlines et Transavia misent sur l’Algérie : plus de vols au départ de la France cet hiver

Malgré la crise diplomatique, l’Algérie reste l’un des pays les mieux desservis depuis la France en termes de trafic aérien, et ce, grâce à la concurrence accrue entre les compagnies aériennes. Pour l’hiver 2025/2026, ASL Airlines et Transavia ont décidé de renforcer leurs offres respectives sur ce marché stratégique.

Les connexions aériennes entre la France et l’Algérie connaissent un net renforcement pour la nouvelle saison hivernale, notamment à l’initiative d’ASL Airlines qui augmente ses fréquences et dessert de nouvelles villes. Transavia, pour sa part, maintient une offre compétitive sur les grandes destinations algériennes.

Malgré les tensions diplomatiques et la fluctuation des prix des billets de voyage, ce corridor aérien reste une route majeure et très fréquentée au départ de la France.

🟢 À LIRE AUSSI : À partir du 12 octobre : l’EES change les voyages en Europe, qui doit suivre la nouvelle procédure ?

ASL Airlines renforce son programme pour l’hiver 2025/2026

La compagnie aérienne ASL Airlines augmente significativement son offre pour l’hiver 2025/2026, avec 7% des sièges supplémentaires par rapport à l’année précédente. Ce programme qui débute le 26 octobre 2025, dessert sept villes algériennes (Alger, Annaba, Béjaia, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen) depuis Paris et huit villes de province (Clermont-Ferrand, Mulhouse, Perpignan, Lille, Lyon, Saint-Etienne et Toulon).

Par ailleurs, le transporteur renforce les fréquences sur les lignes clés comme Lyon-Alger (jusqu’à six vols par semaine) et Paris-Orly-Alger (un vol quotidien) en basant des Boeing 737-800 et 737-700 à Paris, Lyon et Lille. Cette stratégie vise à satisfaire la forte demande, notamment celle de la diaspora, des professionnels et des touristes.

Mais ce n’est pas tout. En plus de son offre de vols, ASL Airlines a également le transport d’accessoires à dimensions un peu plus larges. Dans un nouveau communiqué, la compagnie a annoncé que « l’accessoire cabine qui était 30x20x20 passe à 40x30x20« .

Transavia consolide sa présence sur les liaisons algériennes

Transavia France est un autre acteur clé des vols à destination de l’Algérie. La filiale à bas coût d’Air France se positionne sur un excellent rapport qualité-prix, en offrant des tarifs compétitifs et des horaires pratiques pour ses passagers.

Bien que son offre régionale soit moins large que celle d’ASL Airlines, Transavia dessert les deux grandes villes algériennes, à savoir Alger et Oran, depuis sa base de Paris-Orly et cinq villes de province (Toulouse, Marseille, Lyon, Montpellier et Nantes). Sa présence renforce la compétitivité et la diversité de l’offre aérienne, répondant ainsi à la forte demande vers ces destinations.

Les prix des billets devraient connaître une stabilisation, voire une légère baisse en 2025. Cette évolution est principalement due à la concurrence accrue et au renforcement des capacités des compagnies aériennes. Pour capter la demande, notamment celle de la diaspora algérienne, les transporteurs proposent désormais plus de vols directs abordables, des promotions et des tarifs plus flexibles.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie booste ses liaisons intérieures : 84 vols et 11 500 sièges en plus chaque semaine

