ASL Airlines élargit son réseau : nouvelles liaisons entre Toulon, Alger et Lille

ASL Airlines renforce son programme de vols au départ de la France et à destination de l’Algérie. La compagnie aérienne française annonce le lancement de nouveaux vols au départ de l’aéroport de Toulon vers la capitale Alger.

Après avoir dévoilé la première partie de son programme de vols prévu pour la saison estivale 2025, le transporteur aérien revient pour annoncer le lancement de nouvelles lignes à destination de la capitale Alger et de l’aéroport de Lille.

Vols France-Algérie : ASL Airlines lance de nouvelles lignes au départ de Toulon

Dans un nouveau communiqué mis en ligne en ce lundi 6 janvier 2025, ASL Airlines annonce le lancement de deux nouvelles lignes. La première reliera la ville de Toulon en France à Lille. Et la seconde à l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger.

Pour desservir la ligne Toulon – Alger, la compagnie aérienne prévoit d’inaugurer son premier vol en date du 4 avril 2025. Dans son programme, le transporteur aérien affiche jusqu’à deux vols par semaine, programmés pour tous les vendredis et dimanches pour le mois d’avril. Par ailleurs, ASL Airlines prévoit de conserver le même rythme pour la saison estivale et l’après saison jusqu’au 24 octobre 2025.

Les billets de voyage entre Toulon et Alger sont déjà mis en vente. Le transporteur aérien affiche ses vols à partir de 98 euros pour des liaisons programmées pour le mois d’avril 2025.

Alger – Toulon en avion : voici le programme d’ASL Airlines

L’ouverture de cette nouvelle ligne au départ de Toulon vers l’aéroport de Lille vient compléter les cinq destinations vers l’Algérie desservies par la compagnie aérienne. Pour rappel, cette dernière assure la desserte de six routes aériennes au départ de cette ville, à savoir : Alger, Oran, Béjaïa, Sétif et Tlemcen.

« La nouvelle ligne domestique reliant Lille à Toulon, dès les vacances de Printemps 2025, offrira aux voyageurs de la région lilloise. Et à ceux de la Belgique limitrophe, une opportunité idéale de profiter de week-ends sur la côte méditerranéenne. Et en offrant un accès direct à la côte varoise. Elle permet aux voyageurs d’éviter de transiter par les grands aéroports parisiens et du sud« , écrit ASL Airlines dans son communiqué.

En effet, sur cette route, le transporteur aérien prévoit d’opérer ses vols au rythme de deux vols hebdomadaires. Le départ de Lille est prévu à 13 h 10 et l’arrivée à Toulon Hyères à 14 h 50. Par ailleurs, le départ de Toulon Hyères est programmé à 20 h 50 pour une arrivée à Lille à 22 h 30, notamment après 1 h 40 de vol.

Ce qu’il faut retenir :

ASL Airlines lance deux nouvelles lignes au départ de Toulon vers Lille et Alger ;

La nouvelle ligne Lille – Toulon vise à faciliter l’accès à la côte méditerranéenne. Et ce, en évitant les grands aéroports parisiens, depuis la région lilloise et la Belgique ;

Les billets de voyage Toulon – Alger sont déjà en vente, avec des prix démarrant à 98 euros pour les vols prévus en avril 2025.

