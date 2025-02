ASL Airlines : avec ce code promo, les vols vers l’Algérie sont concernés par une excellente offre

Nous avons repéré un bon plan pour les personnes qui prévoient de voyager entre la France et l’Algérie durant le mois de Ramadan : la compagnie ASL Airlines annonce la mise à disposition de ses clients un code promo permettant de faire des économies allant jusqu’à 15 % sur le prix des billets.

À quelques jours du début du Ramadan, la majorité des membres de la diaspora en France préparent leurs valises pour passer le mois sacré dans une ambiance chaleureuse, entourés de leurs familles. Ce mois est aussi l’occasion idéale pour profiter des nombreuses promotions offertes par les compagnies aériennes.

Après les deux compagnies aériennes nationales, Air Algérie et Tassili Airlines, qui ont récemment lancé des promotions pour cette période, c’est au tour du transporteur aérien français ASL Airlines de dévoiler sa nouvelle offre promotionnelle.

ASL Airlines dévoile une promotion spéciale pour le Ramadan 2025

Chez ASL Airlines, la compagnie aérienne profite de cette période pour gâter ses voyageurs. En plus des réductions disponibles à l’année pour chaque catégorie de passagers, elle vient de lever le voile sur une nouvelle promotion sur ses vols entre la France et l’Algérie.

En effet, ASL Airlines met à disposition de ses voyageurs le code promo « ASLRAMADAN », à saisir lors de la réservation de son billet de voyage entre la France et l’Algérie. Il permet de bénéficier d’une réduction de 15 % sur le prix initial.

Ce code promotionnel est valide sur le site de la compagnie dédié pour les réservations depuis l’Algérie, effectuées entre le 20 février et le 20 mars 2025, ou au 0825 825 849. Cette nouvelle promotion s’étale sur une période de voyage comprise entre le 10 et le 24 mars 2025 inclus. L’offre s’applique sur les tarifs Basic, Standard et Flex.

ASL Airlines annonce une promotion pour les seniors

ASL Airlines, compagnie aérienne française, vient d’annoncer une nouvelle promotion de 10% sur ses vols entre la France et l’Algérie pour les voyageurs seniors de plus de 60 ans. Cette réduction, applicable toute l’année sur le tarif FLEX, inclut un bagage en soute de 23 kg et un bagage cabine de 10 kg.

La compagnie propose des tarifs particulièrement attractifs pour février 2025, avec des vols à partir de :

106,37€ pour Lille-Alger ;

97€ pour Lyon-Alger ;

107€ pour Lille-Béjaïa ;

138,56€ pour Mulhouse Bâle-Constantine ;

115,04€ pour Paris CDG-Béjaïa.

ASL Airlines propose également d’autres réductions permanentes : 20% pour les enfants (2-11 ans), 10% pour les jeunes (12-25 ans), 10% pour les bébés. Ces offres s’inscrivent dans la stratégie commerciale d’ASL Airlines visant à rendre plus accessibles les liaisons aériennes reliant entre la France et l’Algérie, tout en ciblant différentes catégories de voyageurs. Les voyageurs algériens pourront ainsi bénéficier de la promotion spéciale pour le ramadan et bénéficier de ces réductions.

