ASL Airlines annonce des tarifs promotionnels sur les vols vers l’Algérie

En plus de proposer de nouveau vols et de renforcer son programme vers l’Algérie, la compagnie aérienne française ASL Airlines profite de la saison estivale pour lancer des offre alléchantes au profit des voyageurs depuis et vers le territoire national.

Pour rappel, la compagnie aérienne a récemment mis en promotions ses bagages achetés après réservations, mais ne s’arrête pas à ce niveau. ASL Airlines revient avec une nouvelle annonce pour dévoiler de nouvelles promotions.

Voyager vers l’Algérie avec ASL Airlines : les vols depuis Paris, Lille, Lyon et Mulhouse en promotion

En ce lundi 22 mai 2023, ASL Airlines revient avec une nouvelle publication pour annoncer le lancement de ses nouvelles promotions. Sont concernés par cette offre ses vols à destination de l’Algérie, qui décollent au départ des aéroports de Paris CDG, Lyon, Lille et Mulhouse.

Dans son communiqué, ASL Airlines annonce que désormais les billets pour ses vols sont disponibles pour la réservation à partir de 69 euros. Par ailleurs la compagnie aérienne précise que ces promotions sont disponibles jusqu’au 4 juin 2023 et concernent les allers simples programmés jusqu’au 11 juin 2023.

Le prix de 69 euros inclut un bagage en cabine de 10 kg sans frais de service. Et les billets sont non modifiables et non remboursables, lit-on dans le communiqué d’ASL Airlines.

ASL Airlines lance trois nouvelles lignes vers l’Algérie

Côté programme aérien, ASL Airlines ne cesse de proposer des nouveautés pour les voyageurs algériens. En effet, elle a précédemment annoncer le lancement de trois nouvelles routes au départ de l’aéroport de Lille vers Béjaia, Sétif et Tlemcen.

A partir du 26 juin 2023, la compagnie aérienne compte desservir Bejaia à raison de deux vols par semaine. Mais aussi, Tlemcen et Sétif au rythme d’une rotation hebdomadaire pour chacune de ses destinations. Notamment, à compter du 28 et 30 juin 2023.

