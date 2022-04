ASL Airlines, Air Algérie et Air France: les prix des vols Paris-Alger

Depuis le début du mois de Ramadan, suite à l’augmentation des dessertes du territoire national, une guerre des prix oppose les différentes compagnies qui assurent les liaisons à destination de l’Algérie. Au départ de la France, les tarifs ont considérablement chuté, pour le plus grand plaisir des Algériens qui désirent passer la fête de l’Aïd El Fitr en compagnie de leurs familles en Algérie.

Du côté d’Air Algérie, il est possible de se procurer des billets pour le début du mois de mai 2022, soit la fin du Ramadan et la fête de l’Aïd El Fitr, à un peu plus de 100 euros sur quelques lignes. Les allers simples atteignent en moyenne 200 euros pour une personne, alors que les allers-retours ne dépassent pas 500 euros sur la majorité des lignes, y compris celles desservant l’aéroport d’Alger depuis Paris.

Pour rappel, durant cette période du mois prochain, Air Algérie a mis en place une classe tarifaire Economy Promo, soit sa classe tarifaire la plus économique. La compagnie aérienne nationale a lancé de nouveaux billets dans cette catégorie à partir de Paris. Ceux-ci sont valables pendant tout le mois de mai prochain:

Roissy CDG-Alger : environ 312 euros en aller-retour et 200 euros en aller simple;

Orly-Alger : à compter du 325 euros pour un aller-retour et du 198 euros en aller simple.

Les compagnies aériennes étrangères suivent le même pas qu’Air Algérie

En vertu du principe de réciprocité octroyé par les autorités algériennes au profit des compagnies aériennes étrangères, ces dernières ont bénéficié du même nombre de vols que la compagnie nationale, ce qui leur a permis de pratiquer une politique de prix assez avantageuse pour le voyageur Algérien.

Dans cette optique, Air France offre des billets permettant de voyager vers l’Algérie en aller-retour à un tarif défiant toute concurrence. Ces voyages auront lieu pendant ce mois d’avril 2022, et leurs tarifs sont toujours très attrayants compte tenu de la forte demande.

Ainsi la compagnie française met en vente des billets sur la liaison Paris-Alger dont le prix est de 272 euros en aller et retour. Ce tarif est applicable pour un voyage aller le 21 avril 2022 et un retour le 26 du même mois. Cependant, un tel prix ne comprend pas les bagages en soute.

En effet, Air France impose de verser un supplément pour le transport de ce type de bagage à bord de ses vols. Toutefois, un tel supplément est peu élevé, si bien qu’en ajoutant le prix du billet indiqué ci-dessous, les Algériens sont en mesure de faire l’aller-retour pour un coût moyen aux alentours de 320 euros.

En revanche, chez ASL Airlines, la chute des prix se poursuit. La compagnie à bas prix française affiche des tarifs très avantageux qui varient entre 180 et 420 euros sur ses liaisons Paris-Alger que se soit pour un aller simple ou un aller-retour. En plus, la compagnie ASL Airlines présente sur sa page officielle un aller simple Alger – Paris pour un prix de 95 €. Le billet est même vendu à 92 € sur son site internet.