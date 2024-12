Ascension des devises en Algérie : l’euro atteint un nouveau record sur le marché noir ce samedi

Les taux de change des principales devises étrangères connaissent une envolée sur le marché informel, marquant une nouvelle étape dans leur hausse constante. L’euro et le dollar américain atteignent des niveaux records, tandis que les taux officiels affichent une relative stabilité.

L’euro continue de grimper sur le marché noir, atteignant un niveau inédit. Ce samedi, il s’échange à 258,00 dinars algériens à l’achat et à 260,00 dinars algériens à la vente. Cela signifie qu’une somme de 100 euros est valorisée à 25 800 dinars à la vente et 26 000 dinars à l’achat, marquant un écart notable par rapport au marché officiel.

Le dollar américain emboîte le pas à l’euro avec une nouvelle hausse. Sur le marché informel, le billet vert s’échange désormais contre 245,00 dinars algériens à l’achat et 247,00 dinars algériens à la vente, consolidant sa position parmi les devises les plus prisées. Ainsi, les cambistes cèdent les 100 dollars contre 24 500 dinars algériens à l’achat et contre 24 700 dinars algériens à la vente.

Banque d’Algérie : quels sont les taux de change de l’euro et du dollar ?

En contraste avec le marché informel, les taux de change au niveau de la Banque d’Algérie affichent très peu de variations. L’euro s’échange officiellement à 140,66 dinars algériens à l’achat et à 140,69 dinars algériens à la vente. Ce qui fait que pour acquérir 100 euros en Banque, il faut débourser 14 066 dinars algériens, et pour les vendre, il faut compter 14 069 dinars algériens.

De même pour le dollar américain, les cotations commerciales de la Banque d’Algérie du 5 au 9 décembre affichent une tendance stable, avec un taux officiel de 133,46 dinars algériens à l’achat et 133,48 dinars algériens à la vente. Ainsi, en Banque, 100 dollars s’achètent à 13 346 dinars algériens et se vendent 13 348 dinars algériens.

En bref…

Cette disparité entre les deux marchés illustre les dynamiques complexes du change en Algérie, influencées par la demande croissante de devises étrangères dans les transactions informelles.