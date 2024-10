Ascension de l’Everest par Inoxtag : le célèbre explorateur Mike Horn réagit à son aventure

Le youtubeur d’origine algérienne,Inès Benazzouz, connu sur les réseaux sociaux sous le nom d’Inoxtag, a sorti son documentaire baptisé « Kaizen, un an pour gravir l’Everest« , qui raconte un an de préparation et d’ascension de l’Everest, au Népal. Si le film a été critiqué par certains professionnels, Mike Horn a lui tout un autre avis.

Sorti dans certaines salles de cinéma en septembre dernier et disponible gratuitement sur YouTube, Kaizen a récolté plus de 20 millions de vues sur internet. Si le documentaire a connu l’un des meilleurs lancements de l’histoire de YouTube, notamment plus de 11 millions de vues en 24 heures, Inoxtag a fait face à une vague de critiques de la part de certains professionnels.

L’aventure d’Inoxtag vivement critiquée en France

Une des plus importantes morales qui se cache derrière le documentaire Kaizen est le besoin d’Inoxtag de se déconnecter des écrans. D’ailleurs, l’une des critiques reçue par le vidéaste d’origine algérienne repose sur le métier d’influenceur. En effet, plusieurs internautes reviennent sur le fait que ce métier repose sur la monétisation du temps passé sur les réseaux sociaux et accusent Inoxtag « d’hypocrisie« .

De plus, le youtubeur est aussi critiqué pour son recours aux services des Sherpas pour gravir l’Everest, ces derniers sont des guides appartenant à des groupes ethniques du même nom, vivant dans l’Himalaya.

Par ailleurs, ce projet hors norme n’a pas fait non plus l’unanimité auprès des professionnels de l’alpinisme. C’est le cas de l’alpiniste et photographe Pascal Tournaire qui pointe du doigt « un film égocentré sans véritable exploit« .

« Bravo pour ce que tu as fait » : Mike Horn salue l’exploit d’Inoxtag

Kaizen revient sur son jour de préparation pour une aventure exceptionnelle et sur l’ascension du plus haut mont du Monde, sans connaître les techniques et les codes de l’alpinisme. Une aventure qui n’a pas échappé à l’œil du célèbre aventurier Mike Horn.

En effet, l’explorateur sud-africaino-suisse a regardé le documentaire et a décidé de lui consacrer une vidéo complète sur sa chaîne YouTube. « C’est un super documentaire. Moi, en tant que professionnel, j’ai été emballé par leur histoire » a-t-il déclaré.

Selon lui, l’ascension de l’Everest n’est pas chose facile et nécessite beaucoup de préparation. Dans ce sillage, Mike Horn rappelle qu’Inoxtag a pris le temps d’une année pour entraîner son mental et son physique pour réaliser son rêve.

« Il a gravi le mont Blanc, le mont Cervin, l’Ama Dablam. Ça montre qu’il a fait la préparation nécessaire pour tenter d’accéder au sommet de l’Everest » rappelle le professionnel habitué des aventures à l’état sauvage, avant de saluer l’exploit du jeune vidéaste « Bravo pour ce que tu as fait ».

