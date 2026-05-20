Ascenseurs en panne à Alger : la wilaya déploie un vaste programme de réhabilitation

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation urbaine, la wilaya d’Alger poursuit activement son programme de réhabilitation des ascenseurs au sein des immeubles d’habitation, une initiative visant à améliorer concrètement le cadre de vie des citoyens. Ce chantier, inscrit dans une vision globale de rénovation de la capitale, connaît une avancée notable, notamment au niveau de la commune d’El Harrach.

C’est dans ce contexte que le wali délégué de la circonscription administrative d’El Harrach, M. Abdelouahab Zini, a effectué une visite de terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Cette sortie lui a permis de constater de près les opérations de maintenance, de réparation et de remise en service de plusieurs ascenseurs dans des immeubles résidentiels, souvent confrontés à des défaillances techniques pénalisantes pour les habitants, a-t-on appris du communiqué de la wilaya d’Alger.

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Déroulement du « Plan Blanc »

Selon toujours le communiqué, le programme en question s’inscrit dans le cadre du « Plan Blanc », une feuille de route stratégique dédiée à la modernisation et au développement de la capitale. Il cible en priorité les vieux immeubles nécessitant une remise à niveau, mais aussi ceux où seuls les ascenseurs requièrent une intervention urgente. Une attention particulière est accordée aux immeubles à plusieurs étages où les pannes d’ascenseurs peuvent fortement impacter le quotidien des résidents, notamment les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Le communiqué ajoute que « le nombre de 351 ascenseurs a été recensé dans le cadre de cette opération ». À ce jour, « 138 ont déjà été entièrement réhabilités, marquant une étape importante dans la concrétisation du programme ». Par ailleurs, les travaux se poursuivent actuellement sur « 150 autres ascenseurs, tandis que 63 équipements supplémentaires sont en phase de lancement ».

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Ambitions pour l’avenir de la capitale

Les interventions réalisées ne se limitent pas à de simples réparations. Elles incluent également, dans certains cas, le remplacement complet des installations par des ascenseurs neufs répondant aux normes modernes de sécurité et de performance.

À travers ce programme ambitieux, les autorités locales entendent non seulement améliorer le confort des habitants, mais aussi valoriser le parc immobilier urbain et renforcer l’image d’une capitale en pleine mutation.

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