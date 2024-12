ASC Jaraaf – USMA : les supporters algérois sauvagement agressés à Dakar (vidéos)

C’est un incident regrettable et inadmissible ayant émaillé la fin du match ASC Jaraaf-USMA. Les supporters de l’USMA ont été lâchement agressés par leurs homologues sénégalais ainsi que le service d’ordre. La direction du club algérois va faire un rapport accablant à la CAF, avec des photos et vidéos à l’appui.

L’USM Alger a affronté hier l’ASC Jaraaf à Dakar, dans le cadre de la 2e journée de la phase de poules de la Coupe de Confédération CAF. Elle a réussi une bonne opération, en imposant le nul à son adversaire (0-0). Un bon point de pris qui lui a permis de consolider sa place à la tête du groupe C.

Si le match s’est déroulé dans un grand fair-play, ça n’a pas été le cas au coup de sifflet final. En effet, des supporters sénégalais ont agressé leurs homologues de l’USMA, qui étaient environ une cinquantaine dans les tribunes du stade Abdoulaye Wade.

Un grave incident qui s’est passé sous les yeux des joueurs. Certains d’entre eux n’ont pas hésité de monter vers la tribune pour essayer de calmer les esprits et sauver les fans. D’autres supporters sénégalais ont même pénétré sur le terrain pour s’en prendre aux joueurs ainsi que les autres membres de la délégation usmiste.

Ce n’est pas tout ! Une récente vidéo qui est parvenue de la capitale sénégalaise montre bien l’agression sauvage du service d’ordre sur les inconditionnels algérois. Nombreux sont ceux qui ont été gravement blessés, heureusement que les membres du staff médical de l’USMA sont intervenus pour leur prodiguer les soins nécessaires.

Le témoignage d’un supporter

Dans une déclaration au média « SporTeam », le seul présent sur place, un supporter de l’USMA a tenu à apporter son témoignage. « On a subi des intimidations des supporters sénégalais depuis le coup d’envoi du match. Au coup de sifflet final, on a été surpris par leur envahissement envers nous pour nous agresser », regrette-t-il.

Et d’ajouter : « Hélas, le service d’ordre ne nous a pas épargnés. Franchement, on a été sauvagement agressés. Quatre supporters ont perdu leur passeport et sont bloqués à Dakar. Je remercie les responsables de l’USMA qui sont intervenus pour nous protéger et soigner les blessés (…) Je n’arrive pas à comprendre pour quelles raisons les Sénégalais nous ont agressés. Et pourtant, on a toujours bien accueilli nos différents adversaires à Alger ».

Il faut dire que l’agression des supporters locaux a surpris les Usmistes, étant donné que le Sénégal est réputé pour être un pays très hospitalier. D’ailleurs, les membres de la délégation algéroise ont eu droit à un accueil chaleureux à leur arrivée à Dakar et n’ont subi la moindre intimidation durant leur séjour à la capitale sénégalaise depuis mercredi passé.

La direction de l’USMA condamne et va saisir la CAF

Dans la foulée, la direction de l’USMA a publié un communiqué dans lequel elle a exprimé « sa grande déception quant aux incidents ayant émaillé la fin du match ». Elle a également révélé que l’agression des supporters sénégalais, qui ont pénétré la tribune des supporters de l’USMA et le terrain « a causé de graves blessures pour certains supporters, ce qui a nécessité l’intervention du staff médical pour leur prodiguer les soins, malgré les conditions difficiles « .

La direction de l’USMA « condamne avec vigueur cette agression qui enfreint l’éthique sportive » et « appelle toutes les instances de prendre les mesures nécessaires contre les coupables ». Enfin, la direction usmiste s’engage à « protéger ses supporters » et va transmettre « un rapport accablant à la CAF, avec des photos et vidéos à l’appui « .

À noter que le commissaire au match a tout mentionné et on s’attend à ce que le Jury disciplinaire des compétitions africaines à la CAF inflige des sanctions en l’encontre de l’ASC Jaraaf. Affaire à suivre…