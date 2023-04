Artisanat : l’Algérie met en place un label de qualité et d’authenticité

Un label de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat sera mis en place dans le cadre des mesures prises pour la promotion et la préservation de l’artisanat et garantir la qualité et l’authenticité des produits artisanaux.

En effet, lors de la réunion du Gouvernement, présidée par le Premier ministre Aimene Benabderrahamne, plusieurs secteurs étaient au menu de cette réunion hebdomadaire, dont l’artisanat. Et donc un label de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat sera mis en place dans le cadre des mesures prises pour la promotion et la préservation de l’artisanat, ainsi que pour garantir la qualité et l’authenticité des produits artisanaux, selon le communiqué des services du Premier ministère, datant de ce mercredi 12 avril 2023.

Le Gouvernement a donc entendu une communication du ministre du Tourisme et de l’Artisanat sur la mise en place d’un label de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat, dans le cadre des mesures prises pour la promotion et la préservation de l’artisanat ainsi que pour garantir la qualité et l’authenticité des produits artisanaux.

Il s’agit du label dénommé ‘Artisanat d’Algérie-Algerian Handcrafts’ devant permettre d’attester de la qualité et de l’authenticité des produits artisanaux fabriqués en Algérie.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une série de labels qui seront mis en place en vue de promouvoir les produits du terroir, à l’instar de la dinanderie de Constantine, la poterie de Bider, le tapis de Ghardaïa et le tapis de Babar ».

Tebboune insiste sur la nécessité de protéger le patrimoine algérien

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en exergue le 8 mars passé l’impératif de protéger le patrimoine algérien de l’imitation, et ce lors d’une visite à une exposition dédiée aux créations des artisanes algériennes, organisée au Centre international des conférences (CIC) « Abdellatif-Rahal » (Alger) à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

Il avait visité cette exposition en marge de la cérémonie organisée en l’honneur d’une pléiade de femmes qui se sont distinguées dans de nombreux secteurs, mettant en exergue lors de ses échanges avec des exposantes, la contribution des artisanes dans la valorisation du patrimoine algérien, marginalisé autrefois, ce qui l’a exposé « au vol et aux tentatives d’appropriation ».

Mettant en relief la nécessité de « protéger le patrimoine national et les tenues traditionnelles, à l’instar de la ‘Chedda’, de l’imitation », le Président de la République a fait état de la classification de ce type de vêtement dans le patrimoine algérien, à travers « un certificat de conformité octroyé par le Gouvernement aux artisanes et publié dans le Journal officiel ».