Articles scolaires : engagement des opérateurs économiques à proposer des prix abordables

Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) a annoncé des mesures importantes pour la prochaine rentrée scolaire. Les opérateurs économiques locaux, impliqués dans la production et l’importation des articles scolaires, se sont engagés à assurer la disponibilité de leurs produits à des prix abordables. Cet engagement vise à préserver le pouvoir d’achat des familles algériennes.

En effet, hier, lors d’une réunion de la commission “Articles scolaires” du CREA, les producteurs et importateurs ont confirmé leur engagement. Kamel Moula, président du CREA, a invité les membres à cette réunion cruciale. M. Moula a souligné l’importance d’une étroite concertation avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations pour atteindre cet objectif.

De plus, durant cette réunion, les opérateurs économiques ont défini les grands axes du plan d’action de la commission. Donc, le CREA a mis en avant l’identification des capacités d’investissement pour élaborer un plan de développement de la production nationale des articles scolaires, et ce plan vise à limiter l’importation de ces produits en renforçant la production locale.

Le CREA sollicitera l’Agence algérienne de promotion des investissements (AAPI) pour inclure la production industrielle des articles scolaires parmi les secteurs prioritaires, et cette démarche encouragera les investissements et favorisera la production nationale, et ce réduisant ainsi la dépendance aux importations.

Les industriels de la commission se sont engagés à partager leurs expertises avec les nouveaux investisseurs. Ce soutien permettra de réaliser l’objectif de production nationale à moyen terme. En attendant la mise en œuvre de cette stratégie, le CREA s’efforce de garantir la sérénité des familles pour la rentrée de septembre 2024.

Disponibilité et accessibilité des articles scolaires

En outre, les opérateurs de la commission ont promis de rendre les articles scolaires disponibles bien avant la rentrée de septembre. Ils ont également affirmé leur engagement à proposer ces produits à des prix abordables pour préserver le pouvoir d’achat des familles algériennes.

Pour conclure, le CREA reste mobilisé pour honorer ses engagements, en particulier celui de protéger le pouvoir d’achat des familles algériennes. Cette mobilisation témoigne de l’esprit de solidarité économique et sociale qui anime le conseil.