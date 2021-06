Arrivée du 1er vol international: le réveil difficile d’Air Algérie

Le président Tebboune a annoncé une réouverture partielle des frontières Algériennes. Quelques jours après cette annonce tant attendue, le premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fixé les modalités de la reprise des vols, ainsi que le protocole sanitaire qui la régit. De son côté, Air Algérie se trouvait apparemment dans une période d’hibernation, de laquelle elle s’est violemment réveillée suite à ce qui s’est passé devant ses agences à Paris et à Marseille.

Hier, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé qu’elle “a été contrainte de fermer” ses deux agences à Paris et à Marseille. Les raisons de cette fermeture, d’après Air Algérie, sont d’ordre « sanitaire et sécuritaire », selon un communiqué qui a été publié par la compagnie.

Une reprise difficile

Aujourd’hui, aux environs de 17 h, le premier vol au départ de Paris est arrivé à l’aéroport d’Alger, et à son bord près de 300 passagers, dont 13 bébés. Si les voyageurs qui ont pu aujourd’hui entrer sur le sol Algérien ont eu de la chance, ce n’est pas le cas de beaucoup d’autres, qui ont été nombreux, hier, devant les agences d’Air Algérie en France, à manifester leur colère, jusqu’à avoir suscité l’intervention de la police Française.

Ces ressortissants qui étaient hier devant les agences d’air Algérie à Paris ou à Marseille en quête de billets pour se rendre en Algérie, se sont vite heurtés à la fermeture des portes par les employés des agences, qui ne s’attendaient apparemment pas à une telle ruée. En théorie, la compagnie a ouvert un centre d’appel et une plateforme numérique, mais le premier était injoignable et il n’y avait plus de réservations sur la plateforme.

De son côté, le porte-parole de la compagnie aérienne nationale, contacté par nos confrères d’El Watan, a déclaré que cette que cette ruée « est compréhensible après 15 mois de fermeture des frontières aériennes ». Amine Andaloussi a également ajouté « que les gens doivent comprendre qu’il s’agit d’une ouverture partielle et la satisfaction de la demande se fera selon les capacités de transport ».

Malgré donc le fait que la ruée sur les réservations ait été prévisible et compréhensible pour Air Algérie, cela n’a pas pour autant aidé la compagnie nationale aérienne à éviter la pagaille qui a été constatée en France. La mauvaise préparation d’Air Algérie pour cette réouverture a même poussé les ressortissants Algériens à lancer un appel pour organiser un rassemblement le 5 juin prochain devant l’ambassade et les consulats algériens en France.