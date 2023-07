Arrivée de Tebboune à Pékin : les relations économiques Algérie-Chine au cœur de la visite

Après une visite de 2 jours au Qatar, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé aujourd’hui, le lundi 17 juillet 2023, très tôt le matin à Pékin pour une visite d’Etat en République populaire de Chine, à l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping.

Cette visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis.

Les relations entre l’Algérie et la Chine, de par leur profondeur historique et leur caractère stratégique global, à se renforcer davantage à l’occasion de la visite d’Etat qu’effecte le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans ce pays ami, à l’invitation de son homologue chinois, Xi Jinping.

Algérie – Chine : qu’en est-il du domaine de l’économie ?

Dans le domaine économique, la cadence du partenariat stratégique continue à s’accélérer, à travers la réalisation de plusieurs projets d’importance stratégique pour l’économie algérienne, à l’instar du Port Centre de Cherchell, de l’exploitation du phosphate et du fer et du développement du réseau ferroviaire, ce qui est à même d’augmenter le niveau des investissements chinois en Algérie.

La Chine est devenue ces dernières années le plus important partenaire commercial de l’Algérie, occupant la 1e place en termes d’approvisionnement du marché algérien, avec une valeur de plus de 9 Milliards de dollars, soit un taux de plus de 16,5%, selon les données des douanes algériennes.

Les deux parties œuvrent actuellement au renforcement du partenariat algéro-chinois dans les domaines des énergies nouvelles et renouvelables, particulièrement l’énergie solaire photovoltaïque, l’hydrogène, l’énergie éolienne et la géothermie, ainsi que le domaine de la fabrication des équipements et de l’exploitation des ressources minérales utilisées dans l’industrie des énergies renouvelables.