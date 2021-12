Arrivée de l’EN: les Algériens critiquent la qualité d’image de l’ENTV

Après avoir emporté la Coupe arabe des nations et raflé plus d’un titre, les joueurs de l’équipe nationale A’ de football ont eu droit à un accueil triomphal. Or la qualité retransmission exclusive de l’ENTV de l’arrivée et du défilé public a presque volé la vedette aux coéquipiers de M’bolhi.

Depuis l’arrivée de l’équipe et de l’ensemble de son staff sur le tarmac de l’aéroport international Houari Boumédiene jusqu’au défilé public, les images retransmises exclusivement par la télévision nationale ont été tournées en dérision sur les réseaux sociaux. Encore une fois, la qualité de l’image est pointée du doigt.

Qualifiée carrément de médiocre, la qualité de l’image de couverture de l’événement par l’ENTV laisse à désirer. Des milliers de publications ont été relayées sur les réseaux sociaux pour « dénoncer » cette qualité, souvent d’une manière railleuse. Les commentaires des internautes n’ont pas également épargné l’Entreprise nationale.

D’ailleurs, une fois en dehors de l’aéroport international, les internautes n’ont pas manqué de faire la comparaison avec les images retransmises par d’autres médias, notamment la chaine internationale, concluant que le problème ne venait pas de la source, mais plutôt dans le traitement et la diffusion des images.

« On nous a gâché la joie ! »

La plupart des réactions postées notamment sur Facebook, l’on qualifiait les images retransmises par l’ENTV d’images d’une autre époque, mais pas de celle de l’ère de la haute définition et des technologies de précision.

« On nous a gâché la joie », écrivait un internaute après avoir fait état « du mécontentement des citoyens quant à la qualité de la retransmission » de l’accueil des champions arabes qui « n’était pas à la hauteur de l’évènement », selon lui.

La question d’un journaliste de l’ENTV à Djamel Belamri n’a pas été épargnée par les Algériens. « Djamel pensait travailler comme agent dans le métro, mais la volonté et la persévérance t’ont permis d’atteindre ce niveau ! », demandait le journaliste au joueur de l’équipe nationale au milieu de la foule. Les internautes n’ont pas manqué de relayer l’extrait en se demandant si c’était le moment propice pour une question pareille.

Dans l’attente d’une réaction officielle de la Direction de la Télévision nationale, les réactions des Algériens quant à la qualité de retransmission d’hier se font toujours sur les réseaux sociaux. L’on évoque particulièrement les montants des budgets alloués à ce genre d’évènements.