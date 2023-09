Arrivé en Algérie, l’animateur français Antoine de Maximy ira bientôt « dormir chez vous » ?

Ce fut une belle surprise pour les algériens d’apprendre l’arrivée d’Antoine de Maximy à Alger, grâce à une publication sur Instagram de l’artiste et animateur télé Ismael Abdellaoui il y a 3 jours. Les deux personnalités ont été photographiées ensemble dans l’enceinte de l’aéroport international d’Alger.

La légende de la photo, laissant entendre la réalisation d’un nouvel épisode de son émission « J’irai dormir chez vous » en Algérie, a suscité une grande excitation : « Antoine est arrivé sur Alger pour son émission « j’irai dormir chez vous » ça promet d’être un très beau numéro ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ismael AB (@ismael_abdellaoui)

L’Algérie, riche de ses traditions, de sa culture et de ses paysages, promet d’offrir un épisode inoubliable aux téléspectateurs.

Suite à cette annonce, de nombreux Algériens ont partagé sur les réseaux sociaux leurs propres rencontres avec Antoine, confirmant la présence active de l’animateur dans les rues algériennes. Cette effervescence témoigne de l’enthousiasme des habitants à l’idée de voir leur pays mis à l’honneur par le célèbre globe-trotter.

Antoine de Maximy, le globe-trotter qui s’invite chez vous

Depuis 2005, Antoine de Maximy n’a qu’un seul objectif : découvrir le monde en se faisant inviter à dormir chez l’habitant. Avec sa caméra en main et son sac à dos, il voyage seul, sans équipe technique, bravant les frontières, les cultures et les traditions. Son émission « J’irai dormir chez vous » est devenue une référence en matière de documentaire de voyage.

Armé de trois caméras, Antoine parcourt chaque pays dans lequel il se rend, cherchant à établir des liens sincères avec les personnes qu’il rencontre. Que ce soit une simple discussion au coin d’une rue, un repas partagé ou une nuit passée chez l’habitant, chaque interaction est pour lui une opportunité d’immersion profonde dans la culture locale.

L’émission ne se contente pas de montrer des lieux touristiques ou des paysages pittoresques. Elle dépeint avant tout l’humanité, dans toute sa diversité. Le souhait premier d’Antoine n’est pas seulement de découvrir des modes de vie, mais de rencontrer des personnalités atypiques, de vivre des situations singulières et imprévisibles. Ses périples sont spontanés et imprégnés d’authenticité. Les récits de ses hôtes, leurs foyers, familles, loisirs ou métiers permettent de saisir l’essence même de chaque pays.

Sur le terrain, Antoine se présente souvent comme un simple voyageur filmant son aventure. Certains acceptent sa présence avec enthousiasme, d’autres avec méfiance, mais tous contribuent à cette mosaïque humaine qu’il tente de construire à travers ses épisodes.

En Algérie, quelles histoires Antoine nous fera-t-il découvrir ? Quels seront les visages, les sourires et les larmes qu’il croisera sur son chemin ? Une chose est sûre, l’épisode algérien de « J’irai dormir chez vous » est attendu avec impatience, et promet de belles rencontres et de moments inoubliables.