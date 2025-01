Arrêtée pour maltraitance sur sa mère : l’Algérienne qui a indigné la Toile devant la justice

La gendarmerie régionale de Khraissia a procédé à l’arrestation d’une femme accusée de maltraitance envers sa propre mère. Cette intervention a fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo choquante montrant la femme en train de poser du ruban adhésif sur la bouche de sa mère.

Une femme arrêtée pour maltraitance sur sa mère : un drame familial sous les projecteurs

Selon le communiqué officiel de la gendarmerie, l’enquête a permis d’identifier et d’arrêter la suspecte, une femme de 36 ans. L’investigation a révélé que la mère et la fille souffraient toutes deux de troubles mentaux. Cette affaire, largement relayée sur les plateformes numériques, a suscité une vague d’indignation et de discussions intenses parmi les internautes.

Présentée devant le procureur de la République au tribunal de Koléa, la suspecte a été placée sous contrôle judiciaire et orientée vers l’hôpital psychiatrique “Frantz Fanon” à Blida pour une prise en charge médicale. La mère, de son côté, a été confiée aux services sociaux compétents et hospitalisée à l’établissement psychiatrique de Chéraga, où elle bénéficie d’un suivi adapté à sa condition.

Des lacunes dans la prise en charge des troubles mentaux

Ce drame familial a mis en lumière les conditions précaires dans lesquelles vivaient les deux femmes. Une équipe de la chaîne de télévision “Ennahar” s’est rendue sur place, révélant un logement en état de délabrement avancé. L’intervention de citoyens bénévoles a permis de nettoyer et de réorganiser leur espace de vie.

Dans un témoignage poignant, la sœur de la suspecte a défendu cette dernière, affirmant qu’elle aimait leur mère et qu’elle n’aurait jamais eu l’intention de lui nuire. Selon elle, sa sœur souffre depuis peu de graves troubles psychologiques. Elle a également révélé que la suspecte avait été suivie dans le passé à l’hôpital psychiatrique “Droud Hussein” à Alger. Cependant, elle aurait cessé de prendre ses traitements réguliers, ce qui pourrait expliquer ses actes.

Outre les aspects judiciaires et médicaux, cette affaire pose des questions profondes sur la gestion des patients atteints de troubles mentaux et sur les mesures à prendre pour prévenir de tels drames. Le cas de cette famille met en évidence l’urgence d’une meilleure prise en charge des individus souffrant de maladies mentales et d’un accompagnement adapté pour éviter l’isolement et les situations extrêmes.

Alors que l’enquête suit son cours, ce drame familial invite à une réflexion collective sur l’importance de renforcer les systèmes de soutien social et médical pour les familles vulnérables.