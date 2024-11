Arrêté en Algérie : Retailleau et la France tentent de s’immiscer pour libérer Sansal

L’arrestation de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, à son arrivée à l’aéroport d’Alger le 16 novembre 2024, a récemment défrayé la chronique tant en Algérie qu’en France. Accusé d’avoir tenu des propos remettant en cause l’existence, l’indépendance, l’histoire, la souveraineté et les frontières de l’Algérie, Sansal fait désormais face à une situation judiciaire complexe, et risque d’encourir une peine de prison, voire la perpétuité.

Dès l’annonce de son arrestation, de nombreuses personnalités politiques françaises, dont Emmanuel Macron, se sont exprimés, manifestant leur inquiétude et leur soutien. Aujourd’hui, le ministre de l’Intérieur français, Bruno Retailleau, a pris la parole lors son passage sur Franceinfo, affirmant que « la France doit la protection de Boualem Sansal ».

La France tente de libérer Boualem Sansal, déclare le ministre de l’Intérieur français

Lors de l’émission, Bruno Retailleau a confié avoir échangé par SMS avec Boualem Sansal quelques jours avant son arrestation, précisant que c’est une personne qui lui est cher. Il a également souligné que la France a le devoir de protéger l’écrivain, car il s’agit d’un français, naturalisé par le Président de la République française.

De plus, le ministre de l’Intérieur français a exprimé sa confiance en Emmanuel Macron pour déployer toute l’énergie que la France puisse lui connaitre pour obtenir sa libération. Cela dit, le gouvernement français s’ingère dans l’affaire et compte aider Sansal à être libéré le plus tôt possible.

Lorsque la journaliste énonce que les médias algériens allèguent que l’écrivain risque « la prison à vie », Retailleau a préféré rester discret quant aux prochaines actions du gouvernement français concernant cette affaire. À ce titre, il a déclaré : « l’efficacité commande la discrétion » et que « ce qui est important n’est pas de donner de la voix, mais d‘obtenir des résultats ».

🔴 Boualem Sansal ➡️ « La nationalité française avait été accordée et la France doit sa protection. Bien sûr, je fais confiance au président de République pour déployer toute l’énergie qu’on peut lui connaître pour obtenir sa libération immédiate », estime Bruno Retailleau. pic.twitter.com/znlxPwrF4f — franceinfo (@franceinfo) November 26, 2024

La France prend des mesures discrètes pour faire libérer l’écrivain arrêté en Algérie

Selon François Zimeray, l’avocat français de l’accusé, Boualem Sansal n’a pas encore été présenté au procureur. N’ayant pas encore comparu, son sort est incertain à ce jour.

Outre Emmanuel Macron, certaines figures de l’extrême droite, et de l’extrême gauche, qui ont rapidement réagi à l’arrestation de Boualem Sansal, d’autres personnalités politiques françaises ont exprimé leur désaveu face à la situation. Parmi elles, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale qui a affirmé que « la liberté d’expression doit être la plus absolue possible ».

En somme, Boualem Sansal fait face à de graves accusations par les autorités algériennes. Ainsi, sa garde à vue suscite de nombreuses réactions en France, qui appelle à sa libération et qui y travaille « discrètement ».