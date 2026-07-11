Arrêt partiel à Fouka 1 : La SEAAL annonce des perturbations dans la distribution d’eau de dimanche à mardi

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, ce samedi, des perturbations temporaires dans le programme de distribution d’eau potable au niveau de plusieurs communes de la wilaya de Tipaza.

Ces perturbations sont consécutives à des travaux de maintenance programmés à la station de dessalement d’eau de mer de Fouka 1.

Selon le communiqué de l’entreprise, la société « Myah Tipaza », chargée de l’exploitation de l’infrastructure, a planifié des travaux qui s’étaleront du dimanche 12 juillet au mardi 14 juillet 2026. Cette intervention technique nécessitera un arrêt partiel des activités de la station durant cette période.

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La SEAAL précise que cette opération entraînera une baisse d’environ 40 % de la production journalière globale d’eau, ce qui impactera directement les horaires de distribution dans les localités concernées.

Les zones touchées par les perturbations

Les restrictions ou décalages de distribution concerneront les localités et quartiers suivants :

Koléa : Le pôle universitaire.

Douaouda : Douaouda Marine.

Chaiba : Le centre-ville.

Bou Ismaïl : Le centre-ville.

Khemisti : Le centre-ville.

Bouharoun : Le centre-ville.

Aïn Tagourait : Le centre-ville.

Sidi Rached : La zone haute, ainsi que les quartiers Kraz, Tantan et Chellabi.

Tipaza (Chef-lieu) : Le quartier Serahna.

SEAAL : Un retour progressif à la normale

La SEAAL a tenu à rassurer les usagers en indiquant que le retour au programme d’approvisionnement habituel se fera progressivement, dès la fin des travaux et après le remplissage complet des principaux réservoirs de stockage.

L’entreprise appelle par ailleurs les résidents des zones impactées à faire preuve de compréhension face à cette situation exceptionnelle.

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Cette nouvelle intervention à la station de Fouka 1 intervient dans un contexte déjà tendu pour le réseau d’approvisionnement régional. En effet, la SEAAL avait déjà communiqué, ce vendredi 10 juillet 2026, sur une situation similaire touchant cette fois-ci l’ouest de la capitale.

Plusieurs communes et localités de la capitale sont touchées par ce précédent incident, notamment.