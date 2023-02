Arrêt des importations en Algérie : les prix des produits cosmétiques flambent

À quelques semaines du mois sacré, le secteur économique algérien connait une flambée des prix sans précédent. Des denrées alimentaires de base (semoule, légumes, viandes…) jusqu’aux produits d’hygiène corporelle, toutes les marchandises sont touchées. La réduction des volumes d’importation par le Gouvernement n’est pas étrangère au phénomène. Ainsi, les prix des dentifrices, rasoirs, shampoings et autres ont doublé, voire au triplé pour certaines régions.

Cette flambée soudaine a poussé certains consommateurs à se tourner vers les produits cosmétiques locaux, plus abordables, mais moins populaires auprès des citoyens.

Les prix des produits cosmétiques augmentent en Algérie

Les consommateurs algériens ont pu constater une hausse flagrante sur les tarifs des produits d’hygiène corporelle importés. En effet, les commerçants ont revu à la hausse les prix des gels douche, brosses à dents, teintures et autres marchandises dernièrement.

À titre d’exemple, le pack de rasoirs vendu avant approximativement 100 DA, coute désormais 450 à 500 DA. L’eau de Cologne fait aussi parler d’elle, avant affichée 500 DA, on la retrouve à présent à 1350, voire 1500 DA. Une augmentation qui n’a pas laissé les consommateurs algériens de marbre. À l’aube d’une crise économique touchant plusieurs secteurs et alors que l’augmentation des salaires n’a pas encore été appliquée, certains sont obligés de se tourner vers la marchandise locale, notamment les bourses moyennes.

La décision du Ministre de stopper l’importation de produits d’hygiène n’est pas sans conséquences. Ainsi, le peuple se retrouve face à deux problématiques : la hausse des prix des marchandises restantes sur le marché et l’absence de certains produits sur les étales.

C’est le cas notamment de la mousse à raser, introuvable depuis quelque temps maintenant. Si la production nationale suffirait à alimenter une partie des besoins de la population, l’importation, elle, supporte une grosse part du marché et son absence se fera certainement ressentir.

L’Algérie exporte des produits cosmétiques vers l’étranger

Et si les importations sont à l’arrêt, les exportations de l’Algérie sont, quant à elle, bien actives. Notre pays a cumulé 2 millions de dollars en chiffre d’affaires total suite à l’exportation des produits de 84 sociétés algériennes vers 37 pays différents.

Lors de l’inauguration du salon Cosmetica Algeria 2023, le Ministre du Commerce a salué les efforts de ces entreprises et a encouragé à formation de partenariats avec des entreprises étrangères pour développer le savoir-faire local. Dans ce sens et toujours selon Rezig, les produits cosmétiques algériens devraient envahir les marchés d’Afrique et d’Asie d’ici aux 5 prochaines années.