Arrêt de la laiterie Soummam : le groupe met les points sur les « i »

Plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont relayé l’information relative à l’arrêt de la laiterie Soummam à compter de ce dimanche, laissant le champ libre aux rumeurs et aux spéculations. Cependant, le groupe a décidé de briser le silence, ce samedi, et de mettre les points sur les « i » concernant le contenu de ces informations.

Dans un communiqué rendu public ce samedi 7 janvier 2023, Soummam a mis fins aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet de la fermeture de sa laiterie et l’arrêt de la production à compter de demain.

« Nous avons constaté avec regret des publications toutes récentes sur les réseaux sociaux, relatives à l’arrêt de la production au niveau de notre usine », lit-on sur le communiqué du groupe qui décline toute responsabilité par rapport à ces informations.

« La situation se normalisera sous peu », affirme Soummam

En effet, Soummam a indiqué que le groupe « décline toute responsabilité concernant le contenu de ces informations ». Et ce, en rassurant sa clientèle que « la situation se normalisera sous peu ».

« … Nous vous rassurons, cependant, que la situation se normalisera sous peu, et ferons tout le nécessaire pour alimenter le marché en produits Soummam », lit-on encore sur le même communiqué.

Enfin, Soummam n’a pas manqué de remercier sa clientèle « pour la patience et la fidélité », tout en rappelant que « les seules sources d’informations fiables et crédibles sur les réseaux sociaux concernant la marque Soummam sont sa page Facebook et son compte Instagram officiels ».